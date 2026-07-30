୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରାଗଲା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ କାରଣ
ଦିଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ର ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପଛର କାରଣ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଜାଣନ୍ତି କି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦିଲୀପ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ର ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଅନେକ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
କାରଣ ବୈଭବଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ ଏବଂ ସେ ନିକଟରେ ହିଁ ପେସାଦାର କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି।
ତେବେ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଚୟନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରବଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କେଉଁ କାରଣରୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରାଗଲା:
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରିବା ପଛର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୋନ୍ ଚୟନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରବଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇନି, କେବଳ ଉପ-ଅଧିନାୟକର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଇଶାନ କିଶନ। ଇଶାନ ଜଣେ ୱିକେଟକିପର ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ବୈଭବଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିପକ୍ୱ ଓ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାରେ ଦକ୍ଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ।”
‘ଦିନେ ବୈଭବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ହେବେ’: