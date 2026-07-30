୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରାଗଲା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ କାରଣ

ଦିଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍‌ର ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପଛର କାରଣ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଜାଣନ୍ତି କି?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦିଲୀପ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍‌ର ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଅନେକ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।

କାରଣ ବୈଭବଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ ଏବଂ ସେ ନିକଟରେ ହିଁ ପେସାଦାର କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି।

ତେବେ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍‌ ଚୟନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରବଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କେଉଁ କାରଣରୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍‌ର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବର୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ? ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ…

‘ମୋ ହୃଦୟରେ ବଙ୍ଗ କେବେ ବି କଣ୍ଟା ବାଡ଼…

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରାଗଲା:

Uttarakhand Govt.

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରିବା ପଛର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୋନ୍‌ ଚୟନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରବଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି, “ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇନି, କେବଳ ଉପ-ଅଧିନାୟକର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଇଶାନ କିଶନ। ଇଶାନ ଜଣେ ୱିକେଟକିପର ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ବୈଭବଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିପକ୍ୱ ଓ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାରେ ଦକ୍ଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ।”

‘ଦିନେ ବୈଭବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ହେବେ’:

ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୋନ୍‌ ଚୟନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରବଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିନେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଦିଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ବୈଭବଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ, ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ୍।”

“କିଏ ଜାଣେ, ଦିନେ ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରିବା ପଛରେ ଆମର ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି। ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଇପିଏଲ୍ ଋତୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିଥିଲା। ସେ ବିହାର ରଣଜୀ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।”

ବଡ଼ ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ବଡ଼ ଇନିଂସ୍‌ ଖେଳିବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ:

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟାଟର୍। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ, ଫର୍ମାଟ୍ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେତେ କମିଯାଉଛି।

ବୈଭବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ମାତ୍ର ୨୦୭ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ହାରାହାରି ୧୭.୨୫ ଥିବାବେଳେ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି।

ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ, ବୈଭବଙ୍କୁ ରେଡ୍-ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ସହ ବଡ଼ ଇନିଂସ୍ ଖେଳିବାର କ୍ଷମତା ଦେଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।

You might also like More from author
More Stories

ବର୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ? ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ…

‘ମୋ ହୃଦୟରେ ବଙ୍ଗ କେବେ ବି କଣ୍ଟା ବାଡ଼…

ଗ୍ରାହକ ନିରାଶ, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର

ହଙ୍ଗାମା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା; ଅପରାଧୀକ ରେକର୍ଡ…

1 of 9,856