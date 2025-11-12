କାଶୀରୁ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଆଣିବା ହୋଇପାରେ ଅଶୁଭ, ଜାଣନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଥିବା ରହସ୍ୟମୟ କଥା
Gangajal Rituals: ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବନାରସ, ଯାହାକୁ କାଶୀ କିମ୍ବା ବାରାଣସୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ସହର କେବଳ ଏହାର ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ମୋକ୍ଷର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ।
ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବ ଏଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାଶୀରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମୋକ୍ଷ ପାଇପାରିବେ।
ସାଧାରଣତଃ, ହରିଦ୍ୱାର, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରୟାଗରାଜରୁ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଆଣିବାକୁ ଶୁଭ ଏବଂ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କାଶୀରୁ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଆଣିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଅନେକ ଗଭୀର ଧାର୍ମିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବନାରସରୁ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଘରକୁ ଆଣିବାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହା କେବଳ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଶ୍ନ । ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଏବଂ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଘାଟର ଭୂମିକା । ଏଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅସ୍ଥି ଏବଂ ପାଉଁଶ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ । ଏହି ଗଙ୍ଗା ଏବେ କେବଳ ଜୀବନଦାୟକ ନୁହେଁ ବରଂ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଯାଏ ।
ତେବେ ଏହା କୌଣସି ‘ଅଶୁଦ୍ଧତା’ର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏହା ସେହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର ଭାବନା । ହରିଦ୍ୱାର, ଋଷିକେଶ ଏବଂ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀର ଗଙ୍ଗା ଜୀବିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାଶୀର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମୃତ୍ୟୁ ପର ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ ଆତ୍ମାର ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ।
ସେଥିପାଇଁ କାଶୀରୁ କିଛି ଅଣାଯାଏ ନାହିଁ, ନା ପାଉଁଶ, ନା ପାଣି, ନା ହିଁ ସ୍ମୃତି । ସେଠାରୁ କେବଳ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ ଆସେ । କାଶୀରୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନ ଆଣିବା କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ନିୟମ ନୁହେଁ ବରଂ ସେହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ମାନ ।