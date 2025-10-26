ରାତିରେ କାହିଁକି ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଏ; ଲାଇନ କଟିଗଲେ କାହିଁକି ଦେଖିପାରେନା ମଣିଷ, କଣ କହୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣନ୍ତୁ…
ଅନ୍ଧାରରେ କାହିଁକି କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଯଦି ହଠାତ କେହି ଘର ଲାଇଟ ବନ୍ଦ କରି ଦିଏ ବା ରାତିର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆମକୁ କିଛି ଦେଖାାଏ ନାହିଁ କାହିଁକି ? କଣ ରହିଛି ଏହା ପଛରେ କାରଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ?
ଥମାସ ଆଲଭା ଏଡିସନ ବଲର ଆବିଶ୍କାର କରିଥିଲେ ।ଏହା ଆମକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଆଲୋତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।ଆମେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାରୁ । ମାତ୍ର ଯଦି ଲାଇନ ପଳାଏ ଚାରିଆଡେ ଆମକୁ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଏ ।ଏହା ପଛରେ କଣ ରହିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
ରାତି ଆକାଶକୁ କିଛି କ୍ଷଣ ଦେଖିବା ପରେ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଝାପସା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଜାଣି ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ମନୁଶ୍ଯ ଶରୀରରେ ଓ କ୍ଷମତା ସମୟ ସହ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ ।
ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଲାଇଟ ପଡେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁ । କାରଣ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଲାଇଟ ପଡିବା ପରେ ସେଠାରୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ବା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ଆମ ଆଖିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଫଳରେ ଆମେ ସହଜରେ ଦେଖିପାରୁ ।
ମାତ୍ର ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛି ତେବେ ଏହି କାମ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଫଳରେ ଆମେ ସେ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାରି ନଥାଉ । କାରଣ ବିନା ଲାଇଟରେ ପ୍ରତିଫଳନ କାମ କରିନଥାଏ ।
ଆମ ଆଖିରେ ଫଟୋ ରିସେପ୍ଟର ଥାଏ ଯାହା ଆଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପ୍ରତିଛବି ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ରେଡ ରିସେପ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ କମ୍ ଆଲୋକ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ, କୋଷଗୁଡ଼ିକ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଏବଂ ଆମେ କିଛି ଦେଖିପାରିନଥାଉ ।
କିଛି ସମୟ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ରେଡ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଆମେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଚିହ୍ନିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନ୍ଧକାର ଅନୁକୂଳନ କୁହାଯାଏ।