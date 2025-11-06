ଷ୍ଟିଲ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ କାହିଁକି ମନା କରାଯାଏ ? ଏଥିରେ ପାଣି ପିଇଲେ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ…

କଣ କହୁଛି ଜ୍ଯୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣନ୍ତୁ...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: କେଉଁ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ପିଇବା ଜ୍ଯୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଭଲ। କେଉଁଥିରେ ପାଣି ପିଇଲେ ମାଡି ଆସେ ବିପଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା…

ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରୁ ପାଣି ପିଉଛୁ ତାହା ଆମର ଗ୍ରହ ଶକ୍ତି ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ? ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ଲାସରୁ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ କୁଣ୍ଡଳୀର ତିନୋଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ।

ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, କୁଣ୍ଡଳୀରେ ନଅଟି ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ରାହୁଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗ୍ରହ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଗଲେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କରନ୍ତୁନି…

NabPancham RajYog: ୧୨ ବର୍ଷ ପରେ…

ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥାଏ, ମନ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ଏହା ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ କରିବା ସହ ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।

ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରେମ, ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ। ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ୟା, ଆକର୍ଷଣର ଅଭାବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅସନ୍ତୁଳନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ।

ରାହୁ ହେଉଛି ଭ୍ରମ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଘଟନାର ଛାୟା ଗ୍ରହ। ଷ୍ଟିଲ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ବାରା ରାହୁର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଆବେଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ବନ୍ଦ ବଢାଇଥାଏ।

ଏଣୁ ଅନେକ ଲୋକ ଷ୍ଟିଲ ଗ୍ଲାସ ବଦଳରେ ରୁପା କିମ୍ବା ତମ୍ବା ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ କହିଥାଆନ୍ତି। ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ଵାରା ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ ଏବଂ ରାହୁର ଛାୟା ଶକ୍ତିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିଥାଏ। ଏହି ଛୋଟ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।

You might also like More from author
More Stories

ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଗଲେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କରନ୍ତୁନି…

NabPancham RajYog: ୧୨ ବର୍ଷ ପରେ…

କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ହୁଏ ଗର୍ଭପାତ ? ଏଥିରୁ…

ଏଘର ମାଉସୀ ସେଘର ପିଉସୀ ହୁଅନ୍ତି ଏହି ୫ ରାଶିର…

1 of 2,725