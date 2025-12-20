୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ କାହିଁକି ଚୟନ ହେଲାନି ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳି, BCCI ସଚିବ ଦେଲେ ଜବାବ

ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳି ଚୟନ ନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ୧୫ ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ତାରକା ଏହି ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡିଛନ୍ତି।

ଏହି ଦଳରେ ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ ବିସିସିଆଇ ରିଜର୍ଭ କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ-ବାଏ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ଖୋଲା ରଖିନାହିଁ। ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ନିଜେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ-ବାଏ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଘୋଷଣା କାହିଁକି କରିନାହିଁ।

କାହିଁକି କୌଣସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ-ବାଏ ଖେଳାଳି ନାହାନ୍ତି:

୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ-ବାଏ ଖେଳାଳି ନଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି, “ଯେହେତୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମ ଦେଶରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କ ବଦଳ ଘୋଷଣା କରିପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳି ଘୋଷଣା କରିନାହୁଁ।”

ବିସିସିଆଇ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରମୁଖ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ-ବାଏ ଖେଳାଳି ଘୋଷଣା କରିଥାଏ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି ଖେଳାଳି ଆଘାତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଖେଳିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ରିଜର୍ଭରୁ ଚୟନ କରାଯାଇପାରିବ।

ଯଦି ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳି ଘୋଷଣା କରିପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ।

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ:

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟକିପର), ତିଲକ ବର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ଇଶାନ କିଷନ (ୱିକେଟକିପର)।

୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ:

୨୦୨୬ ଟି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ମୋଟ ୨୦ ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଭାରତକୁ ପାକିସ୍ତାନ, ନାମିବିଆ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଆମେରିକା ସହିତ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ରେ ରଖାଯାଇଛି।

ଫେବୃଆରୀ ୭ – ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍

ଫେବୃଆରୀ ୧୨ – ନାମିବିଆ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍

ଫେବୃଆରୀ ୧୫ – ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍

ଫେବୃଆରୀ ୧୮ – ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍

