କାହିଁକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ୱ କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ କାରଣ

ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଡ଼େରିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି।

By Subhasmita Das
CELLNET

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର କିଛି ଖେଳାଳି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

ଦଳ ବୁଧବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। ତଥାପି, ଥକାପଣ ଅଭାବରୁ ସେମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପର୍ଥରେ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଏହାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଶୁଭମନ ଗିଲ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଏକ ODI ସିରିଜର ଅଧିନାୟକ ହେବେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଦିପାବଳୀ ପୂର୍ବରୁ ବୋନସ୍ ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର,…

ହଠାତ ବିରାଟ-ରୋହିତଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଏ କ’ଣ…

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଲା:

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା। ଏହି ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ବିମାନର ସମୟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନେ ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ତାରିଖ ସକାଳ ୪ଟାରେ ପର୍ଥରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରାତି ୧୨ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା।

ବିରାଟ କୋହଲି, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, କେଏଲ ରାହୁଲ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ।

କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ:

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପର୍ଥ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ବାହାରି ନିଜ ହୋଟେଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ବସ୍ ରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ।

ଏହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ କ୍ଳାନ୍ତତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନେ ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ ଏବଂ ୧୮ ତାରିଖରେ ଅଭ୍ୟାସ ସେସନ୍‌ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ।

ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ ଏବଂ ୨୫ ତାରିଖରେ ଆଡିଲେଡ୍ ଓଭାଲ୍ ଏବଂ ସିଡନୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ।

ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାରତ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୨୦-୨୧ରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ୨-୧ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ଦିପାବଳୀ ପୂର୍ବରୁ ବୋନସ୍ ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର,…

ହଠାତ ବିରାଟ-ରୋହିତଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଏ କ’ଣ…

ଅଜବ କଥା, ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଥାଏ ୨ଟି…

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ଭାରତ ଉପରେ…

1 of 7,832