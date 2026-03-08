“ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ କାହଁକି ବସିଥିଲେ”, ଫଟୋ ଦେଖାଇ ମୋଦିଙ୍କୁ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କଲେ ମମତା
"ଆପଣ କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ଯିଏ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନେତା?"
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସୁପ୍ରିମୋ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି।
କୋଲକାତାରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବାଦ ମଞ୍ଚରୁ ଏକ ଫଟୋ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଫଟୋ ଦେଖାଇ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, “ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଫଟୋ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ କ’ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ଯିଏ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନେତା?”
“ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆପଣ କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି? ଏହି ଫଟୋ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ କିଏ ସମ୍ମାନ କରେ ଏବଂ କାହାକୁ ନୁହେଁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ମାନଜନକ ଚୌକିକୁ ସମ୍ମାନ କରୁ।”
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଅପମାନିତ କରନ୍ତି। ମିତାଲି ବାଗ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ବାଉରୀ, ବାଗଡି, ଲୋଧା, ସବର, ମୁଣ୍ଡା, ସନ୍ଥଲ, ମତୁଆ ଏବଂ ରାଜବଂଶୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି।
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, “ଗତକାଲି, ଆପଣ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି। ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିନଥିଲୁ। ଏହା ଏକ ଘରୋଇ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଚିଠି ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବାର କ୍ଷମତା ସଂଗଠନର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆମକୁ ସାମିଲ କରିନଥିଲେ।”
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନଥିଲା:
ମମତା କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ। ଘରୋଇ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ, ଏହା ତାଙ୍କର ଅଧିକାର, ଆମର ନୁହେଁ।
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବା ଉଚିତ।
ଆୟୋଜକ ଆମକୁ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ କେବେ କହି ନଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏଥିରେ ଜଡିତ ନଥିଲେ। ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ ହୋଇଥିବା ୱାଶରୁମ୍ ସମସ୍ୟାର କ୍ରସ୍-ଚେକ୍ କରିଥିଲି। ଏହି ମାମଲା ଭାରତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନରେ। ଆୟୋଜକ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ନୁହେଁ। ଏହା ଭାରତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଛି, ତେବେ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ବିଫଳତା। ତେଣୁ, ଆମକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ କରୁ। ଆମେ ଆମ ମାଆ ପରି ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ କରୁ। ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ବୋଲି, ତୁମେ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆମକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛ। କାହିଁକି?”
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାହିଁକି ନଥିଲେ ମମତା:
ସେ କହିଲେ, “ତୁମେ କହିଲ ଯେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁନାହୁଁ? ଆମର ମେୟର ସେଠାରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ଏକ ଧାରଣାରେ ଥିଲି; ମୁଁ ଏହାକୁ କିପରି ଛାଡ଼ିପାରିବି? ଧାରଣା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନଥିଲି।”
“ମୁଁ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି। ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଜୈନ, ଶିଖ, ପାର୍ସୀ କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛୁ। ଏହା ଭାରତ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ।”
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, “ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୁଁ ଫେସବୁକରେ ପୂର୍ବରୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିସାରିଛି। ସେ ଶୁଣି ନଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏହା ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ। ତେଣୁ, ଏହାକୁ ସୁଗମ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଥିଲା।”
“ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନ ଆସିବାକୁ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ କାରଣ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସେହି ସଂଗଠନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କାହିଁକି ଦୋଷ ଦିଆଯିବ? ଭାରତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର। ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ ଆୟୋଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାଛି ନଥିଲୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଥିଲା।”
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମେ ଏହାକୁ ହଜାର ଥର ପାଳନ କରିବୁ! ଆମେ ଆମର ଭାଇଭଉଣୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁ।
ଆମ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ବିନା ସମାଜ କିଏ ଚଲାଇବ? ଆମ ବିଷୟରେ ଖରାପ କହିବାର ତୁମର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମେ ପିଲାଦିନରୁ ଏହା କରିଆସୁଛନ୍ତି।