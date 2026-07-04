ଜୁଲାଇ ୬ ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ! ଛୁଟିର କାରଣ କ’ଣ, ଘରୁ ବାହିରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଅପଡେଟ୍

ସୋମବାର କାହିଁକି ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ? ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୋମବାର, ଜୁଲାଇ ୬ ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଖବର ପଢିବା ଉଚିତ।

ଜୁଲାଇ ୬ ତାରିଖରେ ଦେଶର କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ହେଲେ, ଏହି ଛୁଟି ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ବରଂ କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗୁ ହେବ। ତେଣୁ, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହର ପାଇଁ ଛୁଟି ତାଲିକା ନିଶ୍ଚିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।

ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ୟାମାହାର ନୂଆ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ବାଇକ ଶୀଘ୍ର ହେବ…

୧୫ ବର୍ଷରେ ଡେବ୍ୟୁ କଲେ ବୈଭବ, ଭାଙ୍ଗିଲା…

ମିଜୋରାମରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ୬ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬ ରେ MHIP ଦିବସ (Mizo Hmeichhe Insuikhawm Pawl Day) ଅବସରରେ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ଏହି ସମୟରେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ୧୨୫ ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଛୁଟି ପାଳନ କରିବେ। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ବନ୍ଦ ରହିବ।

ସାରା ଦେଶରେ କ’ଣ ଛୁଟି ରହିବ:

ନା, ୬ ଜୁଲାଇରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ନୋଏଡା, ଚେନ୍ନାଇ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ପାଟନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ସମୟରେ ଖୋଲା ରହିବ; ଏହି ଛୁଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ।

ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ:

ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। UPI, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ATM ସେବା ଏବଂ କାର୍ଡ କାରବାର ପୂର୍ବପରି ଜାରି ରହିବ। ତେଣୁ, ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ବିଲ୍ ପୈଠ କିମ୍ବା ନଗଦ ଉଠାଣ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିନା ବାଧାରେ କରାଯାଇପାରିବ।

ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ:

ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ଡ୍ରାଫ୍ଟ, ଲକର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାଖା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହର ପାଇଁ ଛୁଟି ସମୟସୂଚୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

You might also like More from author
More Stories

ୟାମାହାର ନୂଆ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ବାଇକ ଶୀଘ୍ର ହେବ…

୧୫ ବର୍ଷରେ ଡେବ୍ୟୁ କଲେ ବୈଭବ, ଭାଙ୍ଗିଲା…

ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶକ୍ତ…

ଭାରତର E20 ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କାହିଁକି…

1 of 19,397