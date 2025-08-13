କାହିଁକି ଜର୍ଜିନାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲର ରୋନାଲ୍ଡୋ, ପୂର୍ବରୁ 15 ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ରଖି ସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ…

କାହିଁକି ଜର୍ଜିନାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲର ରୋନାଲ୍ଡୋ, ପୂର୍ବରୁ 15 ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ରଖି ସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ…
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: କ୍ରୀଡ଼ାର କିମ୍ୱଦନ୍ତୀ ସେ । ଫୁଟବଲ ଜଗତର ସେ ବାଦଶାହ । ନାଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୋନାଲ୍ଡୋ । ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଶଂସକ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଗାଁର ଲୋକଟିଏ ବି ସର୍ବଦା କରେ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ।
ତାଙ୍କର କ୍ରୀଡା ଜୀବନ ଯେତିକି ରୋମାଞ୍ଚକର, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେତେ ମତୁଆଲାମୟ । ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ତାଙ୍କର 15 ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ନେଇ…
ଫୁଟବଲ୍ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ସମ୍ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରେମିକା ଜର୍ଜିନା ରୋଡ୍ରିଗେଜଙ୍କ ସହ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିପାରନ୍ତି। ଜର୍ଜିନାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ, ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କର ମୋଟ ୧୫ ଜଣ ପ୍ରେମିକା ଥିଲେ ।
୨୦୧୦ ମସିହାରେ ରୋନାଲ୍ଡୋ ମାଡ୍ରିଡରେ କିମ୍ କାର୍ଦାସିଆନଙ୍କ ସହ ଏକ ଡିନର ଡେଟରେ ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଡେଟିଂ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲିଆନ ମଡେଲ ଆଣ୍ଡ୍ରାସା ଉରାଚଙ୍କ ଡେଟିଂ ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।
ରୋନାଲ୍ଡୋ ୨୦୧୦ ରୁ ୨୦୧୫ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ରୁଷିଆନ୍ ସୁପରମଡେଲ୍ ଇରିନା ଶେକ୍ ଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରିଥିଲେ। ରୋନାଲ୍ଡୋ ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜେମା ଆଟକିନସନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଯାହା ସେସମୟରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଁଟିଥିଲା ।
୨୦୦୯ ମସିହାରେ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଏବଂ ପ୍ୟାରିସ୍ ହିଲ୍ଟନ୍ ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ରୋନାଲ୍ଡୋ ସ୍ପାନିସ୍ ମଡେଲ୍ ନେରେଇଡା ଗାଲାର୍ଡୋଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ଇରିନା ଶେକ୍ ଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ, ରୋନାଲ୍ଡୋ ଲୁସିଆ ଭିଲାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଥିଲେ ।
ରୋନାଲ୍ଡୋ ୨୦୦୬ ମସିହାରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରୀତା ପେରେରାଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଇମୋଜେନ୍ ଥମାସଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରିବାର ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରୋନାଲ୍ଡୋ ୨୦୦୬ ରୁ ୨୦୦୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ଟିଭି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାର୍ଚେ ରୋମେରୋଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରିଥିଲେ।
୨୦୦୭ ମସିହାରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିପାଶା ବସୁ ଏବଂ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ଡେଟିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ଆସିଥିଲା। ତଥାପି ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ନଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଜୋର୍ଡାନା ଜାର୍ଡେଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ନାମ ଲୁଆନା ବେଲେଟି, ମିରେଲା ଗ୍ରିସାଲେସ୍ ଏବଂ ସୋରାୟା ଚାଭେସ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡାଯାଇଛି।