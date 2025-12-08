ନିଜଠୁ କମ ବୟସ ପୁଅଙ୍କୁ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ମହିଳା? ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ବଡ଼ ଖୁଲାସା

ନିଜଠୁ କମ ବୟସ ପୁଅ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ମହିଳା । ରହସ୍ୟ କରିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଜୁବ ।

By Seema Mohapatra

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଇତିହାସରେ ଏପରି ଅନେକ ବିବାହ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ବୟସର ପୁରୁଷମାନେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁ କମ ବୟସର ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି। ବର୍ଷ ବିତିବା ସହିତ, ଏହି ଘଟଣା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା।

କିନ୍ତୁ ଆଜି, ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏକ ନୂତନ ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାମାନେ ନିଜଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହ କରନ୍ତି। କାରଣ ଏହା କରିବା ଏବେ ବି ଆମ ସମାଜରେ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନେ କାହିଁକି କମ୍ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି।

ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଅଫ୍ ସେକ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଷ୍ଟଡିରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଛି ଯେ, ମହିଳାମାନେ କେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ।

ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ 30 ରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ 55 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଅତି କମରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି କମ୍ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ।

ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ କମ୍ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି

1- ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅନେକ ମହିଳା କମ୍ ବୟସର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । କାରଣ କମ୍ ବୟସର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୌନ ଜୀବନ ଅଧିକ ସନ୍ତୋଷଜନକ। ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ସେମାନଙ୍କ ସେକ୍ସୁଆଲ ଷ୍ଟାମିନା କାରଣରୁ କମ୍ ବୟସର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି।

କମ୍ ବୟସର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଭାବନା ଥାଏ?

କମ୍ ବୟସର ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଡେଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏବେ ବି କାହା ଉପରେ ମନ୍ତ୍ର ପକାଇ ପାରିବେ। କମ୍ ବୟସର ପୁରୁଷମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଯବାନ ବା ୟଙ୍ଗ ଅନୁଭବ କରାନ୍ତି।

ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି:

ଅନେକ ମହିଳା ନିଜ ବୟସର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ବୟସ ସହିତ କଠୋର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ, ସେମାନେ ନିଜ ବୟସର ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରିବା ସହଜ କାରଣ ତାଙ୍କ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀରତା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ଏପରି ସମ୍ପର୍କରେ, ଅହଂକାର ଆଘାତର ଆଶଙ୍କା କମ୍।

ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ବୟସ୍କ

ଆମ ସମାଜରେ ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ହେବା ଉଚିତ। ତଥାପି, ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ବୟସର ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ, କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା, ସୋହା ଅଲି ଖାନ, ନେହା ଧୁପିଆ, ନମ୍ରତା ଶିରୋଦକର, ବିପାଶା ବାସୁ ଏବଂ ଶିଳ୍ପା ଶେଟ୍ଟୀ ଅଛନ୍ତି।

