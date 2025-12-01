ସ୍ତ୍ରୀ ନା ପୁରୁଷ.. ବାସ୍ତବରେ କିଏ ଶୁଏ ବେଶୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ କୁହେ ବିଜ୍ଞାନ…
ସ୍ତ୍ର ନା ପୁରୁଷ.. ବାସ୍ତବରେ କିଏ ଶୁଏ ବେଶୀ
Sleep Deprivation: ନିଦ୍ରା କେବଳ ଥକ୍କାପଣର ଉପଚାର ନୁହେଁ ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କ ମରାମତିରେ ମଧ୍ୟ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରେ । କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରେ । ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ, କ’ଣ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶୋଇଥାନ୍ତି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ କାହିଁକି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ବିଷୟରେ…
ଶରୀରରେ କ’ଣ ଘଟେ: ମଣିଷ ଶରୀର ଏକ ମେସିନ ପରି ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରି କାମ କରେ । ଯାହା ଦିନର ସମସ୍ତ ଚାପକୁ ଶୋଷିତ କରେ ଏବଂ ତା’ପରେ ରାତିରେ ନିଜକୁ ମରାମତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ନିଦ୍ରା ହେଉଛି ସେହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରେ, ବୃଦ୍ଧି ହରମୋନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଶୀର୍ଷରେ ଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ପରଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ।
କିନ୍ତୁ ନିଦ୍ରାର ଏହି ସମସ୍ୟା ଏବେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ନିଦ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ କି?
କାହାକୁ ଅଧିକ ନିଦ ଦରକାର: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହଁ, ଏବଂ ଏହାର କାରଣ କେବଳ ଥକ୍କାପଣ ନୁହେଁ ବରଂ ମସ୍ତିଷ୍କ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଦିନସାରା ଅଧିକ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି।
ଘର, କାମ, ପରିବାର, ବହୁକାର୍ଯ୍ୟ… ଏସବୁ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ନିରନ୍ତର ସକ୍ରିୟ ରଖେ। ଏହି କାରଣରୁ, ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବାର ସମୟ ଆସେ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ।
ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ଲିପ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏବଂ ଡ୍ୟୁକ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏକ ମିଳିତ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ମହିଳାମାନେ ହାରାହାରି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ମାନସିକ ଭାର ବହନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଘଣ୍ଟା ଆବଶ୍ୟକ କରେ।
ପ୍ରକୃତରେ, ମହିଳାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏକାଥରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ସ୍ନାୟୁଗତ ଥକାପଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
କେଉଁ ବୟସ ଅଧିକ ଶୋଇବେ: ଗବେଷଣାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ୩୦ ରୁ ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ମିନିଟ୍ ଅଧିକ ଶଯ୍ୟାରେ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଶୋଇବା ସମୟ ନୁହେଁ ବରଂ ମାନସିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାରର “ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ”।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୟସ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ନୁହେଁ; ବରଂ, ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଏହା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ।
ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ: ମହିଳାମାନଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ନିଦ୍ରାର ପ୍ରଭାବ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ। ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାବପ୍ରବଣ ଅସନ୍ତୁଳନ, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ହରମୋନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଏହି କାରଣରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ ନିଦ୍ରା ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଦ୍ରା ଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ହାରାହାରି କମ୍ ଥର କାମ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା କମ୍ ହୁଏ।