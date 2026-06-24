ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଡ୍ରେସିଂ ରୁମକୁ ଯାଇପାରିବେନି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଦଳଠାରୁ ରହିବେ ଅଲଗା, କାରଣ ଜାଣିଲେ ଚମକି ପଡିବେ
କାହିଁକି ଭାରତୀୟ ଟିମ ସହ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ ସେୟାର କରିପାରିବେନି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିପାରନ୍ତି; ଯଦି ତାହା ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ଭାରତୀୟ ହୋଇପାରିବେ।
ହେଲେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଡେବ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିବରଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି: ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଆଇସିସି ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଯୋଗୁଁ, ତାଙ୍କୁ ଏକ ପୃଥକ, ସମର୍ପିତ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ ଯୋଗାଇବାକୁ ପଡିବ।
କାହିଁକି ବୈଭବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ:
ICC ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଖେଳାଳିମାନେ ବୟସ୍କ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ରୁମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ପୃଥକ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ରୁମ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ବାପାମାଆ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ କେବଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଦଳ ବୈଠକ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ।
ଏହି ନିୟମ ଫୁଟବଲ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ନିୟମ ଇଂରାଜୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ କରାଯାଏ। ଗତ ସିଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆର୍ସେନାଲର ମ୍ୟାକ୍ସ ଡାଉମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଏକ ପୃଥକ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା; ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ୧୬ ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ସମାନ ନିୟମ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ, ଏକ ସତ୍ୟ ECB ଅଧିକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଦି ଗାର୍ଡିଆନ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି, ECB କହିଛି ଯେ ଏହି ନୀତି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ମାନକ ଅଭ୍ୟାସ।
ପୁରା ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ବୈଭବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡିବ; ସେମାନେ ସମାନ ହୋଟେଲରେ ରହିବେ ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ସେମାନେ ସମାନ ରୁମ୍ ସେୟାର କରିବେ।
ସବୁଠାରୁ କମ ବୟସରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ ହେବ:
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିପାରିବେ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଟଅପରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରଠାରୁ, ସେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ଖେଳାଳି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ।