ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୋଷାକ ଓ ଗହଣା ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ୍ କି ନୁହେଁ, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ବଡ଼ କାରଣ
ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୋଷାକ ଓ ଗହଣା କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ? ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ରହିଛି ଏହି କାରଣ
Garuda Purana: ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ଏକ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଆମ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ଏବଂ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ସେହିଭଳି ଏକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଆମକୁ କୌଣସି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୋଷାକ ଏବଂ ଗହଣା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।
ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି । ମାତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ୍ ବୋଲି ଧରାଯାଏ । ଏହା ପଛରେ ଉଭୟ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ କାରଣ ରହିଛି ।
ଆତ୍ମାର ମୋହ ଓ ଶକ୍ତି
ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାର ନିଜର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଥିବା ମୋହ ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ । ମଣିଷର ନିଜ ପୋଷାକ ଏବଂ ଗହଣା ପ୍ରତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରେ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଚାରିପାଖରେ ହିଁ ବୁଲିଥାଏ । ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତେବେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସେ ମୋହର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଯାଏ ।
ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଶରୀରର ନିଜସ୍ୱ ଏକ ଶକ୍ତି ବା ଊର୍ଜା ଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୋଷାକରେ ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ।
ଯଦି ଆପଣ ସେହି କପଡ଼ାକୁ ପୁନର୍ବାର ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଚାପ, ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବରେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ାପଣ ଦେଖାଦେଇଥାଏ । ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଗହଣା ବ୍ୟବହାର କରିବାର ନିୟମ
କପଡ଼ା ତୁଳନାରେ ସୁନା-ରୂପା ଗହଣା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ କିମତୀ ଭାବି ତିଜୋରିରେ ରଖନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗହଣାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ସ୍ମୃତି ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଥାଏ ।
ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଗହଣାକୁ ସେମିତି ହିଁ ପିନ୍ଧିବେ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ । ତେବେ ଗହଣା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିକାର କୁହାଯାଇଛି; ଆପଣ ସେହି ଗହଣାକୁ ତରଳାଇ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ତାହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ।
ସ୍ମୃତିର ଗମ୍ଭୀରତା ଓ ଜିନିଷର ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୃତ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁ ବା ପିନ୍ଧୁ, ଆମ ମନ ଉଦାସ ହୋଇଯାଏ । ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜେ । ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ, ଯିଏ ଚାଲିଗଲା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ବିଦାୟ ଦେବା ଉଚିତ୍ । ତାଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ସାଇତି ରଖି ନିଜକୁ ଦୁଃଖୀ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଲଗାଇଦେବା ଉଚିତ୍ ।
କଣ କରିବେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ?
ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୋଷାକକୁ କୌଣସି ଅଭାବୀ ବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେବା ଉଚିତ୍ । ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ମନେରଖନ୍ତୁ, ଦାନ ସର୍ବଦା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି କପଡ଼ା ବହୁତ ପୁରୁଣା କିମ୍ବା ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତେବେ ତାହାକୁ କୌଣସି ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବା ଉଚିତ୍ କିମ୍ବା ମାଟିରେ ପୋତି ଦେବା ଉଚିତ୍ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ-ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିଥାଏ ।