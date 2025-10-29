‘ପାକିସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ’ Wi-fi ୟୁଜରନେମ ଦେଖି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହଙ୍ଗାମା; ପୋଲିସଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏକ ଗାଁରେ 'ପାକିସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ' ନାମରେ ୱାଇ-ଫାଇ ନାମକରଣ, ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ପୋଲିସ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ବୁଧବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୨୯, ୨୦୨୫ ରେ ଜିଗାନି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ‘ପାକିସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ’ ନାମକ ଏକ ୱାଇ-ଫାଇ ୟୁଜରନେମ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛି। ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଉପକଣ୍ଠରେ ଜିଗାନି ନିକଟସ୍ଥ କଲ୍ଲୁବାଲୁ ଗାଁରେ ଘଟିଛି। ଅଭିଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ୱାଇ-ଫାଇ ନେଟୱାର୍କ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ, ଦେଖାଯାଇଥିବା ୱାଇ-ଫାଇ ୟୁଜରନେମ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ‘ପାକିସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ’ ଥିଲା।
ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ କର୍ମୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱ ସକ୍ରିୟ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ୍ ଡିଭାଇସରେ ୱାଇ-ଫାଇ ନେଟୱାର୍କ ଖୋଜାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଆଇଡି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, “ପାକିସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ” ନାମରେ ଏକ ଆଇଡି ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ।
ଅଭିଯୋଗରେ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏପରି ନାମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିକଟରେ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ସୂଚିତ ହୁଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଜିଗାନି ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୪ରେ, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୟଦ ନାସିର ହୁସେନଙ୍କ ବିଜୟ ପରେ, ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ବିଧାନ ସୌଧ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ “ପାକିସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ” ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବିଜେପି ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା (NIA) ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯେ ବିଧାନ ପରିଷଦରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାତାହାତି ହୋଇଥିଲା।