ସ୍ପାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଦଲାଲ; ଦେହ ସୁଖ ଦେଉଥିଲେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ
ସ୍ପାରେ କାମ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଥିବା ପୀଡ଼ିତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି
ଆଜମଗଡ଼: ସ୍ପାରେ ଚାକିରି ଦେଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେହ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ବିରୋଧ କଲେ ମିଳୁଥିଲା ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା। ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ।
ଆଜମଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳର ୨୫ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା କାମ ଅନ୍ୱେଷଣାରେ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ସୁଜିତ କୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ। ସୁଜିତ ତାଙ୍କୁ ଭଦୋଇର ରାଜପୁରରେ ଥିବା ସ୍ପା ସେଣ୍ଟରରେ ଚାକିରି ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମହିଳା ଜଣକ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ମାସେ ହେଲା ସେହି ସ୍ପାରେ କାମ କରୁଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ ସୁଜିତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ ମହିଳା ଜଣକ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା। ସ୍ପାରେ କାମ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଥିବା ପୀଡ଼ିତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ତେବେ ନିର୍ଯାତନା ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ପୀଡ଼ିତା ଗୁରୁବାର କୋତୱାଲି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତିକରି ପୋଲିସ ସୁଜିତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଏନ୍ଏସ୍ ଧାରା ୩୫୧(୩), ୩୫୨ ଓ ୧୧୫(୨)ରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛି।
ପୀଡ଼ିତା କହିଛନ୍ତି, ସ୍ପାରେ କାମ କରୁଥିବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ସାହସ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଦେହ ଦଲାଲମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ଦେହର ସୁଖ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ସ୍ପା ସେଣ୍ଟରେ ତଦନ୍ତ କରିଛି। ହେଲେ ସୁଜିତ କୁମାର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଛି।