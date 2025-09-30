ପ୍ରଥମେ ବାହାଘର, ତା’ପରେ ବରକୁ ଓଲଟା ଟଙ୍ଗେଇ ଚପଲ ମାଡ଼…ପରମ୍ପରା ନାଁରେ ଅତ୍ୟାଚାର!

ଏହି ପ୍ରଥା ବରକୁ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ବିବାହିତ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଜୀବନ ଆଣିପାରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର କ୍ଷମତା ସହିତ ସେ ସଜ୍ଜିତ।

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବିବାହ କେବଳ ଦୁଇଟି ଲୋକଙ୍କର ମିଳନ ନୁହେଁ, ବରଂ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ଅଜବ ରୀତିନୀତିର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ମଧ୍ୟ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିବାହ କିଛି ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଥା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ହୁଏ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବିଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା…

ଏହି ପ୍ରଥା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ କରାଯାଏ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ବରକୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରଥା ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡେ । ପ୍ରଥମେ, କନ୍ୟାର ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କ ଜୋତା କାଢି ତାଙ୍କୁ ଓଲଟା ଝୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତି।

ତା’ପରେ, ତାଙ୍କ ତଳିପାକୁ ଜୋତା, ଏକ ବାଡ଼ି ଏବଂ ହଳଦିଆ କରଭିନା ନାମକ ଏକ ବିଶେଷ ମାଛ ଦ୍ୱାରା ହାଲୁକା ଭାବରେ ଆଘାତ କରାଯାଏ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ପ୍ରଥା କନ୍ୟାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିନା କରାଯାଏ। କେବଳ ବରର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।

ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ପ୍ରଥା ବରକୁ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ବିବାହିତ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଜୀବନ ଆଣିପାରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର କ୍ଷମତା ସହିତ ସେ ସଜ୍ଜିତ।

ଏହା ସହିତ, ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ବରର ପୁରୁଷତ୍ୱ ଏବଂ ଧର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ପୂଜା ସମୟରେ, ବର ଅନେକ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରହାର ସହ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା କନ୍ୟା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ପୂର୍ବରୁ, ବର ପ୍ରକୃତରେ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ମଜାର ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ।

ଆଜିକାଲି, ଏହି ପୂଜା ବର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଜା ଏବଂ ହସଖୁସିର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ପୂଜା ପରି, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଅଜବ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିବାହ ପୂଜା ଦେଖାଯାଏ।

ଭାରତରେ ବରର ଜୋତା ଲୁଚାଇବା ପରମ୍ପରା, ଆଫ୍ରିକାରେ କନ୍ୟା ଦୌଡ଼, କିମ୍ବା ଜାପାନରେ ସାମୁରାଇ-ଥିମ୍ ବିବାହ ସମସ୍ତ ନିଜ ନିଜ ଉପାୟରେ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ।

