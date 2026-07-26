ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହେଲା ୫ ପିଲାର ମା’, ଦେଖିଲାନି ଆଗ ପଛ, ରାତି ଅଧରେ ସ୍ଵାମୀକୁ ମାରିଦେଲା
ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ, ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ପତ୍ନୀ ସମେତ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଅଜମେରର ପିସାଙ୍ଗନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ କୃଷକଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପୂରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରି ମନେହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ୍ ମାତ୍ର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ହତ୍ୟା ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କଲା, ସେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ ଘର ଭିତରୁ ହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା।
ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ସିଏ ହିଁ ତା’ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ୍ ପାଲଟିଥିଲା। ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ତା’ର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ସ୍ୱାମୀକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ୍ ଦାବି କରିଛି। ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ରଚାଯାଇଥିଲା ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର।
ମୃତକଙ୍କ ଭାଇ ଦେଇଥିଲେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ: ଅଜମେର ଜିଲ୍ଲାର ପିସାଙ୍ଗନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା କୃଷକ ମୁକେଶ ରାୱତଙ୍କ ହତ୍ୟା ଖବର ପାଇବା କ୍ଷଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ୨୩ ଜୁଲାଇ ରାତିରେ ମୃତକଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ରମେଶ ରାୱତ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ସାନଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ।
ମାମଲା ଗମ୍ଭୀର ଥିବାରୁ ପୋଲିସ୍ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପିସାଙ୍ଗନ ଥାନା ପୋଲିସ୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟିମ୍କୁ ନେଇ ଏକ ମିଳିତ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହ ପୋଲିସ୍କୁ କେତେକ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ସନ୍ଦେହର ସୂଚୀକୁ ସିଧାସଳଖ ମୃତକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିମଲୀ ଆଡ଼କୁ ଘୁରାଇ ଦେଇଥିଲା।
ପଚରାଉଚୁରା ଏବଂ ସବୁତକ ପ୍ରମାଣ ଯୋଡ଼ିହେବା ପରେ ମାତ୍ର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ୍ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଁର ହିଁ ଗୋପାଳ ରାୱତ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ସହ ବିମଲୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେ ଖଣି କାମ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ଏହି ବିବାଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ୍ କହିଛି।
ସ୍ତ୍ରୀ ରଚିଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର: ପୋଲିସ୍ ତଦନ୍ତରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ, ବିମଲୀ ନିଜ ପ୍ରେମିକ ଗୋପାଳ ରାୱତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜେଶ ସହ ମିଶି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପୂରା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। କାଣ୍ଡ ଭିଆଇବା ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣାର ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ୍ର ବୈଷୟିକ ତଦନ୍ତ ଓ କ୍ରମାଗତ ଜେରା ଆଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଦାଫାଶ କରିଥିଲା।
ପୋଲିସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ବିମଲୀ ଘର କବାଟ ପାଖକୁ ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ତା’ର ସହଯୋଗୀକୁ ଡାକିଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରେମିକ ସ୍ୱାମୀର ହାତ-ଗୋଡ଼ ଛନ୍ଦି ଧରିଥିବା ବେଳେ ସହଯୋଗୀ ଜଣକ ତଣ୍ଟି ଚିପି ତାକୁ ମାରିଦେଇଥିଲା। ଘଟଣା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଯେପରି କିଛି ଦେଖିନପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସମେତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ହତ୍ୟାର ଯୋଜନା କେବେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଭୂମିକା ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚୁରା କରାଯାଉଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରବଳ ହଙ୍ଗାମା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ: ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାଞ୍ଚଟି ପିଲାଙ୍କ ପରିବାର, ଅନ୍ୟପଟେ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପୁଣି ସେହି ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଅଜମେରର ଏହି ଘଟଣା ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଇଦେଇଛି ଯେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପରିଣାମ କେତେ ଭୟାନକ ହୋଇପାରେ।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ୍ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହାଜତକୁ ପଠାଇଛି। ଏବେ ଅଦାଲତରେ ପ୍ରମାଣ ହିଁ ସ୍ଥିର କରିବ ଯେ ଏହି ସଂବେଦନଶୀଳ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ କି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ।