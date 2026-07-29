ହେ ପ୍ରଭୁ!! ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା; ମୃତଦେହକୁ ଲଙ୍ଗଳା କରି ନାଳରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା
ତିନି ପିଲାର ମାଆ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମମତା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ପ୍ରେମରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର
ପାଟନା: ହେ ପ୍ରଭୁ!! ସତରେ କଣ ପ୍ରେମ ଅନ୍ଧ? ତା’ନହେଲେ ୩ ଛୁଆର ମାଆ କଣ ଏପରି ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ପାରିବ? ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା, ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଲଙ୍ଗଳା କରି ନାଳରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଏପରି ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବିହାରର ରୋହତାସ ଜିଲ୍ଲାର କାରାକାଟ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି।
ରୋହତାସ ଜିଲ୍ଲା କାରାକାଟ ଥାନା ଡେରାଚଣ୍ଡୀ ଗାଁରେ ବାସ କରନ୍ତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ। ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଗାଁର ଅରବିନ୍ଦ ସିଂହ। ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ପରସ୍ପର ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ଓ ଆସିବା କରନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମମତା ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା।
ତିନି ପିଲାର ମାଆ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମମତା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ପ୍ରେମରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ।
ଜୁଲାଇ ୧୯ ତାରିଖ ରାତିରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ନିଜ ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମମତା ଓ ଅରବିନ୍ଦ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଏକାଧିକ ବାର ଆଘାତ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ହତ୍ୟା ପରେ ମୃତଦେହର ପରିଚୟ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଖୋଲି ନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ନାଳରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁଲିସ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ।
ନାଳର ପାଣି ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇ ମୃତଦେହଟି ରୋହତାସରୁ ବକ୍ସର ଜିଲ୍ଲାର ଡୁମରାଓଁ ଅଞ୍ଚଳର କାଲମାନପୁର ଗାଁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ନାଳରେ ନଗ୍ନ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ବାସୁଦେବ ଓପି ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ପରିଚୟ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିବାର ଲୋକେ ମୃତଦେହ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ଭାଇ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ପୋଲିସ।
ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ବକ୍ସର ପୁଲିସ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣ, ମୋବାଇଲ ଲୋକେସନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଷୟିକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆଧାରରେ ମମତା ଦେବୀ ଓ ଅରବିନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିଲା। ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଲିସ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି।