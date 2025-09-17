CHARIDHAM

(Video) ଚଳନ୍ତା କାର ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ମହିଳା, କାର୍ ଭିତରୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଟାଣିଆଣି କଷିଦେଲେ ଠୋ ଠୋ …

ସୋମବାର ଦିନ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚଳନ୍ତା କାରର ହୁଡ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଏହି ଝଗଡ଼ା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା

By Jyotirmayee

ମେରଠ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମେରଠରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଏକ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଡ୍ରାମା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। କିଛି ଲୋକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି।

ମେରଠ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ (MDA) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହିଳା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୋମବାର ଦିନ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚଳନ୍ତା କାରର ହୁଡ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ।

ଲୋକମାନେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ALERT!ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ କରୁଛନ୍ତି କି…

Birthday ଉପହାର ବିକି ୫୦ କୋଟି ସଂଗ୍ରହ…

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିନେଶ ନାମକ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ୱାଗନଆର୍ କାରରେ ଯାଉଥିଲେ। ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହଠାତ୍ କାରର ହୁଡ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ଚାଲିଥିଲେ।

କିଛି ଦୂରରେ ଗାଡି ଅଟକାଇବା ପରେ, ମହିଳା ଜଣକ ଓହ୍ଲାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପଥଚାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା।

ମହିଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପିଟି ଚାଲିଛନ୍ତି

ମହିଳା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ଲାଇନ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମହିଳା ଜଣକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ କାମୁଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ଏହି ଘଟଣା ରେକର୍ଡ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନିଆଯାଇଛି

କିଛି ସମୟ ପରେ, ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ମହିଳା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଏହି ଝଗଡ଼ା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

ALERT!ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ କରୁଛନ୍ତି କି…

Birthday ଉପହାର ବିକି ୫୦ କୋଟି ସଂଗ୍ରହ…

Bank Holiday Today: ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପାଇଁ…

ଗୁଲୁଗୁଲୁ କିଏ ହେଉଛି, ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ କେଞ୍ଚୁଛି,…

1 of 11,729