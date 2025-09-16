କଥା ହେବାକୁ ବିଲକୁ ଡାକିଲା, ତାପରେ ରାଗରେ ଦାଆରେ କାଟିଦେଲା ବେକ, ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ସନ୍ଦେହ ପାଇଁ ଗଡ଼ିଲା ମୁଣ୍ଡ

କଥା ହେବାକୁ ବିଲକୁ ଡାକିଲା, ତାପରେ ରାଗରେ ଦାଆରେ କାଟିଦେଲା ବେକ, ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ସନ୍ଦେହ ପାଇଁ ଗଡ଼ିଲା ମୁଣ୍ଡ
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ: ସନ୍ଦେହ ଛାରଖାର କରିଦେଲା ସବୁ କିଛି। ଏହି ସନ୍ଦେହ ଏତେ ମାରତ୍ମକ ହେଲା ଯେ ଗଡ଼ିଲା ମୁଣ୍ଡ। ଅକାଳରେ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହେଲା ପଡ଼ୋଶୀ। ୟୁପିର ଲଖିମପୁର ଖେରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଥିଲା ସନ୍ଦେହ। ଯାହାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ପଡ଼ୋଶୀ।
ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସନ୍ଦେହ ଯୋଗୁଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ହତ୍ୟା ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା ମୃତଦେହକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା।
ଘଟଣାଟି ମାଞ୍ଜରା ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳର ମଜରା ପ୍ରେମନଗର ଗାଁର। ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗାଁ ନିକଟ ଏକ କ୍ଷେତରୁ ୫୫ ବର୍ଷୀୟ ଝୁଙ୍କି ଦେବୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।
ଝୁଙ୍କି ଦେବୀ ରାମ ସୁଧରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ମୃତଦେହର ବେକରେ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରର ଗଭୀର ଚିହ୍ନ ମିଳିଥିଲା। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଝୁଙ୍କିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଲାଲ ବାହାଦୁରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ଯେ ଝୁଙ୍କି ଦେବୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଏହି ସନ୍ଦେହ ଯୋଗୁଁ ସେ କଥା ହେବା ବାହାନାରେ ଝୁଙ୍କିଙ୍କୁ କ୍ଷେତକୁ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ଝଗଡା ସମୟରେ ସେ ଦାଆରେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ତଥାପି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ସେ କେବଳ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
କାହାରି ପାଖରେ କୌଣସି ସୁରାକ ନଥିଲା
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣାଟି ରବିବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯ଟା ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଝୁଙ୍କି ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏକା ଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାସନ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଝୁଙ୍କି କ୍ଷେତକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ସୁଯୋଗ ପାଇ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଝୁଙ୍କି ସାରା ଦିନ ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାରା ଦିନ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କ୍ଷେତରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ମୃତଦେହ ମିଳିଲା।
ମୃତଦେହକୁ ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ…
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ହତ୍ୟା ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମୃତଦେହକୁ କ୍ଷେତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ଘାଘରା ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା’ପୂର୍ବରୁ ଗାଁ ଲୋକ ଏବଂ ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ।
ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେ ମୃତଦେହକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥାଇପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।