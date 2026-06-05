ଝିଅ ଡାକି ହୋଟେଲ ରୁମରେ ଖେଳ କରୁଥିଲା ସରପଞ୍ଚ, ସ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ
ପତ୍ନୀ ଜଣକ ନିଜ ସରପଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହୋଟେଲରେ ସେହି ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଦେଖିବା ପରେ ସେଠାରେ ହିଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ
ରାଜସ୍ଥାନ : ନିକଟରେ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ପତ୍ନୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, ଯିଏ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଜଣେ ୧୯ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅ ସହ ଆପତ୍ତିଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଧରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ଭିଡିଓର କ୍ୟାପସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପତ୍ନୀ ଜଣକ ନିଜ ସରପଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହୋଟେଲରେ ସେହି ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଦେଖିବା ପରେ ସେଠାରେ ହିଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାଟି ରାଜସ୍ଥାନର ବେହରୋର (Behror) ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି।
ନିଜ ସ୍ୱାମୀ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପତ୍ନୀ ଜଣକ ସିଧା ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଉଭୟଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
View this post on Instagram
ଭିଡିଓର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖାଯାଇଛି, “ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିର କଳି: (ପତ୍ନୀ ନିଜ ସରପଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହୋଟେଲରେ ୧୯ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅ ସହ ଧରିଲେ; ପତ୍ନୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ) ବେହରୋର, ରାଜସ୍ଥାନ।”
ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ X (ଟ୍ୱିଟର) ୟୁଜର ‘ଘର କେ କଲେଶ’ (Ghar Ke Kalesh) ପକ୍ଷରୁ ସେୟାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ ୬୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଥର ଦେଖାସରିଲାଣି।