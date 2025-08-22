ଚାହୁଁଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ, ଧରା ଦେଉନଥିଲା ନୂଆଁବୋହୂ, ଜୋରଜବରଦସ୍ତି କରିବାରୁ ରାଗରେ କାଟିଦେଲା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାଟ
ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ସ୍ୱାମୀ
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ: ସ୍ୱାମୀ ଚାହୁଁଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ। ହେଲେ ଧରା ଛୁଆଁ ଦେଉନଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ବସିଲେ କାମ ବାହାନା କରି ଉଠି ଯାଉଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା ସ୍ୱାମୀ।
ଶେଷରେ ସ୍ୱାମୀ କଲା ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଜବରଦସ୍ତି। ରାଗିକି ସ୍ତ୍ରୀ କାଟିଦେଲା ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଜନୌରରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା। ବିବାହର ୪ ମାସ ପରେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି।
ସ୍ୱାମୀର ଅଭିଯୋଗ ବିବାହ ରାତିରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନାହାଁନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଏ ତେବେ ସେ ବାହାନା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଥରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ସେତେବେଳେ ପତ୍ନୀ ମୋ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ମୋ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ୭ଟି ଷ୍ଟିଜ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା।
ମାମଲାଟି ବିଜନୌରର ମଣ୍ଡାୱାର ଥାନାର। ଏଠାରେ ଶିମଲା କାଲା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଚାନ୍ଦ ବୀର ସିଂହ ଓରଫ ଚାନ୍ଦ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତନୁଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରି ମଣ୍ଡାୱାର ଥାନାରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ।
ଏଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି- ମୋର ବିବାହ ୨୯ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ରେ ଆଲିପୁରା ଜାଟ କୋତୱାଲି ଦେହାତ ଅଞ୍ଚଳର ତନୁଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା।
ଆରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତନୁ ମୋ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଇଛା କରୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲି, ସେ କିଛି ଘରକାମ କରିବାର ବାହାନା କରି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ।
ପ୍ରାୟତଃ ସେ ଫୋନ୍ରେ କାହା ସହିତ କଥା ହେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଫୋନ୍ କାଟି ଦେଉଥିଲେ।
୨୦ ଅଗଷ୍ଟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତନୁଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ସେ ରାଗିଗଲେ। ସେ ମୋର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗକୁ ବ୍ଲେଡ୍ରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ।
ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗକୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଆଘାତ ହୋଇଥିଲା। ମୋର କାନ୍ଦଣା ଏବଂ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ମୋ ବାପା ଏବଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ। ତା’ପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଗଲେ।
ଡାକ୍ତର ମୋ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ସାତଟି ଷ୍ଟିଚ୍ ଦେଇ ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ।
ଚାନ୍ଦବୀର ସିଂହଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ, ପୋଲିସ ଗୁରୁତର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ମଣ୍ଡାୱାର ଥାନାର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଜକୁମାର ସରୋଜ କହିଛନ୍ତି , ଚାନ୍ଦବୀର ସିଂହଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତନୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ନୂଆଁ ବିବାହିତ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାମାଆଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚାନ୍ଦବୀର ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁଅ ସହିତ କଥା ହେଉଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ।
ଏହା ସହିତ, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ, କ୍ରୋଧରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ କାଟି ଦେଇଥିଲେ।
ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ତନୁକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ନବ ବିବାହିତ ବୋହୂର ଏହି ଭୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗାଁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଚାନ୍ଦ ବୀର ଏବଂ ତନୁଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁଠି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।