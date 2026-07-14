ହୋଟେଲରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଧରିଲେ ସ୍ୱାମୀ; ଭିଡିଓ ରେକଡିଂ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ

ହୋଟେଲରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଧରିଲେ ସ୍ୱାମୀ; ଭିଡିଓ ରେକଡିଂ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ
କମଳା ନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗତ କିଛି ସମୟ ଧରି ନିଜ ପତ୍ନୀର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ
ଆଗ୍ରା: ଅଜବ ଏ ପ୍ରେମ। ସ୍ୱାମୀ ଓ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରେମ ନିଶା ଉତୁରିନି। ଝିଅକୁ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଲୁଚାଛପା ହୋଟେଲରେ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରି ପଛେ ପଛେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ଗୁଟୁରୁ ଗୁଁ ହେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭିଡିଓ ରେକଡିଂ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ। ଯେଉଁ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନ୍ୟୁ ଆଗ୍ରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
କମଳା ନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗତ କିଛି ସମୟ ଧରି ନିଜ ପତ୍ନୀର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ ୩ଟା ବେଳେ ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ଝିଅଙ୍କୁ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି କୌଣସି କାମର ବାହାନା ଦେଖାଇ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ମହିଳା ସିଧା ନ୍ୟୁ ଆଗ୍ରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମୀ ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ପତ୍ନୀକୁ ପ୍ରେମୀ ସହ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଭିଡିଓ ରେକଡିଂ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ହୋଟେଲରେ କିଛି ସମୟ ଧରି ପ୍ରବଳ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା। ହୋଟେଲ ଷ୍ଟାଫ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ହଙ୍ଗାମା ବଢିବାରୁ ହୋଟେଲର ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ହୋଟେଲ ପରିସରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମି ଗଲା। ଏହି ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଦେଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ନ୍ୟୁ ଆଗ୍ରା ଥାନା ପୋଲିସ। ତିନି ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରାଇ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଥାନାକୁ ନେଇଥିଲା।
ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଆରୋପ-ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଚାଲିଲା। ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାର ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କଲା। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯେ ମହିଳା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ବିରୋଧରେ ଘରୋଇ ହିଂସା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ୍ ଅନୁସାରେ, ସ୍ୱାମୀ-ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ବିବାଦ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ କଳହ ହେଉଥିଲା।