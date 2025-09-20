ବିହାରରେ ଆଉ ଜଣେ ସୋନମ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ସୁଟର ଠିକ୍ କଲା, ତା’ ପରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଗୁଳି କରି ମାରିଲା ମାୟାବିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ
ମୋତିହାରୀ: ବିହାର ମୋତିହାରୀ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା କରିଛି। ନିକଟରେ ଆମୋଦ ଯାଦବ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ପୋଲିସ ଟିମ ଏହି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି।
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ପତ୍ନୀ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହ ମିଶି ସୁଟର ଠିକ କରିଥିଲେ । ସେ ସୁଟର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହତ୍ୟା ଦିନ, ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠିକଣା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଜାତ୍ୟ ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ସୁଟରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ସ୍ତ୍ରୀ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ
ଚିରୈୟା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଖୋଡା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଅଜ୍ଞାତ ଅପରାଧୀମାନେ ଆମୋଦ ଯାଦବଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ହତ୍ୟା ପରେ, ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାତ ସବ-ଡିଭିଜନାଲ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସିକ୍ରାହ୍ନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ SIT ଗଠନ କରିଥିଲେ।
SIT ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମୋଦ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ସମାଧାନ କରିଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁରଭିତା କୁମାରୀଙ୍କ ବିକାଶ କୁମାର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ବିବାଦର କାରଣ ଥିଲା।
ସ୍ତ୍ରୀ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା
ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ବିକାଶ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଗୋଲୁ ନାମକ ଜଣେ ସୁଟରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ବିକାଶ ଅମୋଦଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଶୁଟରଙ୍କୁ 32,000 ଟଙ୍କାର ଚୁକ୍ତିନାମା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଅମୋଦଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ। ସୁରଭିତା ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ ହତ୍ୟା ଦିନ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠିକଣା ଦେଇଥିଲେ। ଅପରାଧୀମାନେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଅମୋଦଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି
ପୁଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ସ୍ୱରଣ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ (SIT) ମାମଲାର ସମାଧାନ କରିଛି ଏବଂ ହତ୍ୟାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୃତକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁରଭିତା କୁମାରୀ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ବିକାଶ କୁମାର ଏବଂ ସୁଟର ଗୋଲୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଏକ ପିସ୍ତଲ, ଏକ ଦେଶୀ ନିର୍ମିତ ପିସ୍ତଲ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ହତ୍ୟା ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଆପାଚି ମୋଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି।