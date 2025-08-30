ନିଦ ବଟିକା ଦେଇ ସ୍ୱାମୀକୁ ଶୁଆଇଲା, ତଣ୍ଟି ଚିପି, ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟିଦେଲା, ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ସ୍ୱାମୀକୁ ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ତ୍ରୀ

ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ସ୍ୱାମୀକୁ ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ତ୍ରୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ତା’ପରେ ହତ୍ୟାକୁ ହୃଦଘାତ ଭଳି ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା।

ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରାର୍ ଅଛି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।

ମୃତକଙ୍କ ନାମ ଜେଲେଲା ଶେଖର। ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚିଟି। ଚିଟିଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ନାମ ହରିଶ। ଜେଲେଲା ଶେଖର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚିଟିଙ୍କ ସହିତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହରର ସାରୁରନଗରର କୋଦଣ୍ଡରାମ ନଗରରେ ରହୁଥିଲେ।

ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ୧୬ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଅଛି। ଶେଖର ଜଣେ କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ। ସେ କ୍ୟାବ୍ ଚଳାଇ ପରିବାର ପୋଷୁଥିଲେ।

ସ୍ୱାମୀର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ: ଜେଲେଲା ଶେଖର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଲମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯାଉଥିଲେ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଚିଟି ହରିଶ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ।

ଏହା ପରେ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ି ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜେଲେଲା ଶେଖର ସନ୍ଦେହ କଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ।

ସ୍ୱାମୀ ଜେଲେଲା ଶେଖର ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଚିଟିଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଚିଟି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ହରିଶ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଚିଟି ନିଦ ବଟିକା ଜେଲେଲା ଶେଖରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଥିଲେ, ଏହାପରେ ଜାଲେଲା ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଥିଲେ, ଚିଟି ହରିଶଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଘରକୁ ଡାକିଲେ।

ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡାକିଥିଲେ: ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଗଳା ଚିପି ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୋରରେ ପିଟି ଦେଇଥିଲେ। ସନ୍ଦେହ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଚିଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରି ଡକାଇଥିଲେ।

ସାରୁରନଗର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଜେଲେଲା ଶେଖରଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତା’ପରେ ପୋଲିସ ଶେଖରଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଓସମାନିଆ ହସ୍ପିଟାଲର ମର୍ଗରେ ରଖିଛି।

ସତ ମାନିଲା ସ୍ତ୍ରୀ:ଏହା ପରେ ପତ୍ନୀ ଚିଟିଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିଲା। ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧମକାଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ।

ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ସମୟ ଧରି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଚାଲିଥିଲା। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଚିଟି ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ, ପୋଲିସ ପଳାତକ ପ୍ରେମିକ ହରିଶଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି।

