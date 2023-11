(Video) ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ମହାଭାରତ ! ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ତଳେ କଚାଡ଼ି ଦେଲେ ପତ୍ନୀ, ଆଉ ତା’ ରେ ଖୁବ୍ ପିଟିଲେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରତିଦିନ ଝଗଡା ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । କିନ୍ତୁ କିଛି ଭିଡିଓ ଏପରି ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବା ତ ଅତି ସାଧାରଣ କଥା । କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପରକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଘଟଣା ଏକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଘଟିଛି । ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ହଠାତ୍ ମହିଳାଙ୍କ ରାଗ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ ।

ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଠିଆ ହୋଇଛି । ଟ୍ରେନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଦମ୍ପତି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଛନ୍ତି । ମହିଳା ଜଣକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ପର୍ସ ଉଠାଇ କାନ୍ଧରେ ଟାଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଏପରି କିଛି କୁହନ୍ତି ଯାହା ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ କରିଥିଲା । ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଲିପଡି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ । ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା’ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗୋଡ ଧରି ତଳେ ପକାଇଦେଇଥିଲେ ।

ଭିଡିଓରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ଭୂମିରେ କଚାଡ଼ିବା ପରେ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଥର ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ମହିଳାଙ୍କ କେଶ ଟାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଅନେକ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା । ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଝଗଡା ଦେଖି ଚାରିପାଖେ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଝଗଡାକୁ କେହି ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ ।

