କୋମାରେ ଥିବା ସୈନିକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଂଶରୁ ମା’ ହେବେ ପତ୍ନୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରାୟ
କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ‘ଭେଜିଟେଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଟ୍’ରେ ଅଛନ୍ତି ସେନା ଯବାନ; ପତ୍ନୀଙ୍କ ମାତୃତ୍ୱ ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ IVF ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମାନବୀୟ ସମ୍ବେଦନା ଓ ଆଇନର ଏକ ନିଆରା ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ। ଦେଶ ପାଇଁ ସେବା କରୁଥିବା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଯବାନ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ‘ଭେଜିଟେଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଟ୍’ (ସଂଜ୍ଞାହୀନ ବା କୋମା ଭଳି ସ୍ଥିତି)ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ IVF ଜରିଆରେ ମା’ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ।
କ’ଣ ଥିଲା ପୁରା ଘଟଣା?
ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଯବାନ ଜଣକ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦମ୍ପତି IVF ଜରିଆରେ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଯିବା ପରେ ଲିଖିତ ସମ୍ମତି ଅଭାବରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟକି ଯାଇଥିଲା।
କୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ପଣୀ:
ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ପୁରୁଷେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କୌରବ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ସ୍ଵାଧୀନତା ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର।” କୋର୍ଟ ନିଜ ରାୟରେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି କେବଳ ମଣିଷ ହାତରେ ନାହିଁ, ଏହା ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ବା ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ କେବଳ ବୈଷୟିକ କାରଣ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନୂଆ ଲିଖିତ ସମ୍ମତି ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଏହି ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେହେତୁ ଦମ୍ପତି ପୂର୍ବରୁ ମିଳିତ ଭାବେ IVF ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେହି ପୁରୁଣା ସମ୍ମତିକୁ ହିଁ ଆଧାର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେନା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯବାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସ୍ପର୍ମ (Sperm) ସଂଗ୍ରହ କରି ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଏବଂ IVF ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ରାୟ କେବଳ ସେହି ଯବାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଆଶାର କିରଣ ଆଣିନାହିଁ, ବରଂ ଭାରତୀୟ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମାନବିକତା ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରର ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।