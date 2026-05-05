ଡ୍ରିମ୍ ଓ୍ୱାଇଫ୍… ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛି ସ୍ୱାମୀ, ପଛରେ ବସି ସିଗାରେଟ୍ ପିଆଇଦେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ

"ସ୍ତ୍ରୀ ହବ ତ ଏମିତି। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏମିତି ପତ୍ନୀ ମିଳନ୍ତି"।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସ୍ତ୍ରୀ ହବ ତ ଏମିତି… କହିବାକୁ ଗଲେ ଡ୍ରିମ୍ ଓ୍ୱାଇଫ୍। ସବୁ ପୁରୁଷ ଚାହାଁନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ସାଥ୍ ଦେଉ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏବେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ପୁରୁଷ କହିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ହବ ତ ଏମିତି।

ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମଜାଦାର ହୋଇଥାଏ ତ ଆଉ କିଛି କୋହଭରା।

ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏବେ ସୋସିାଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କି ଏକ ବାଇକରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗରେ ଏକ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ବସିଛି।

ଆଉ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଥିବା ଅବସ୍ତାରେ ପଛରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚଳନ୍ତା ବାଇକରେ ସିଗାରେଟ୍  ପିଆଇଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଡ୍ରିମ୍ ଓ୍ୱାଇଫ୍।

ସ୍ୱାମୀ ଚଲାଉଛି ବାଇକ୍, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଆଉଛି ସିଗାରେଟ୍:

ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ @UnknownEnt0 ନାମକ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋଟରସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ବସିଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସିଗାରେଟ୍ ଧରି ପିଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭିଡିଓରେ ବାଇକ୍ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ପିଲା ବସିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏକ ବିବରଣୀ ଯାହା ଅନେକ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି।

ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ଜଣେ ପଥଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଫୁଟେଜ୍ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭିଡିଓଟି ହଜାର ହଜାର ଭ୍ୟୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ପାଇଛି, ଅନେକ ୟୁଜର କ୍ଲିପ୍ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ୟୁଜରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:

ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଏକ ଉଷ୍ମ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିଛି ୟୁଜର ଏହାକୁ “ପରଫେକ୍ଟ କପଲ୍ ଗୋଲ” ଭାବରେ ପରିହାସ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି।

ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଭାଇ ଜୀବନରେ ଜିତିଗଲେ,” ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, “ଡ୍ରିମ୍ ଓ୍ୱାଇଫ୍ – ଯାହାକୁ ତୁମେ କେବେ ପାଇବ ନାହିଁ।”

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଅନେକ ଲୋକେ ଭିଡିଓଟିକୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଏହାକୁ “ମଜାଦାର” ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ଅନୁଚିତ ଏବଂ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ।

ଅନ୍ୟ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ଧୂମପାନର ପ୍ରଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭୟଙ୍କର ବାପାମାଆଙ୍କ ଉଦାହରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନେକ ଲୋକ ହେଲମେଟ ବିନା ମୋଟରସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ଏବଂ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅବମାନନା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ନାହାଁନ୍ତି, ଏମାନେ କି ପ୍ରକାରର ଲୋକ?” ଶେଷରେ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର କମେଣ୍ଟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି: “ଏହି ରିଲ୍ ଏତେ ସମୟ ଧରି କେଉଁଠି ଥିଲା?”

