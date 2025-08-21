(Viral Video) ବାହାଘରର ମାତ୍ର ୫ ଦିନ ପରେ ପ୍ରେମିକ ସହ କାରରେ ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ, ଦେଖିଦେଲା ସ୍ୱାମୀ; ତା’ ପରେ…

ପ୍ରେମିକ ସହ ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ । ଦେଖିଦେଲା ସ୍ୱାମୀ ।

By Jyotirmayee

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଯେଉଁଥିରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଉଛି ତ ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ।

ଏମିତି ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ତା’ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମିକ ସହ ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିବାର ଦେଖୁଛି ।

ଭିଡିଓରେ ଯୁବତୀଜଣକ ପ୍ରେମିକ ସହ କାରରେ ବସିଥିବାବେଳେ ସେଠାରେ ଯାହାଇ ପହଞ୍ଚିଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ । କାରକୁ ଅଟକାଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏମିତି କେମିତି କଲ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନିର୍ଯାତନାର ସୀମା ପାର୍…ଉଲଗ୍ନ କରି…

ତୁ ମରେ କହି ଚିପି ଦେଲା ତଣ୍ଟି, କଟୁରୀରେ…

ବାହାଘରର ୫ ଦିନ ପରେ ବାପଘରକୁ ଯିବା କଥା କହି ପ୍ରେମିକ ସହ ବୁଲୁଛ । ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କ’ଣ ନ କରିଛି । ତୁମେ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ଛାଡ଼ି ଦେଲି ହେଲେ ତୁମେ ଏମିତି ମୋ ସହ କେମିତି କଲ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ।

ମହିଳା ଜଣକ କିଛି ନ କହି ସେମିତି କାରରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପାଖରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ମଧ୍ୟ ଯୁବତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ।

ତେବେ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ । ସମାନ ଘଟଣା ପ୍ରତିଦିନ ଖବରକାଗଜ ନ୍ୟୁଜରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି । ପରକୀୟାପ୍ରୀତି କରିବା ଯେତିକି ମଜା ଲାଗେ । ତାହା ଧରାପଡ଼ିଗଲେ ସେତିକି କଷ୍ଟ ଦିଏ । ସେଥିପାଇଁ ଏପ୍ରକାର ଜିନିଷଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ୍ ।

କାରଣ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଯୋଗୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଅପରାଧିକ କାରବାର ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି ।

You might also like More from author
More Stories

ନିର୍ଯାତନାର ସୀମା ପାର୍…ଉଲଗ୍ନ କରି…

ତୁ ମରେ କହି ଚିପି ଦେଲା ତଣ୍ଟି, କଟୁରୀରେ…

ସୀମା ନିକଟରେ ଏକ ଚିଠି ସହିତ ଧରାପଡିଲା ପାରା,…

ଯା…ଆଉ ଦେଖିବିନି ‘ଗୁଗୁଲ…

1 of 11,548