୧୦୦ ରନରେ ଫାଇନାଲ ଜିତିବ ଭାରତ! ମ୍ୟାଚର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ Wikipedia ଦେଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜଣକ ସୂଚନା

Women’s World Cup Final ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ସୂଚନା ଫାଇନାଲ ଜିତିବ ଭାରତ !

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ICC ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଐତିହାସିକ ଫାଇନାଲ୍ ରବିବାର, ନଭେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରେ ନଭି ମୁମ୍ବାଇର DY ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।

ଏହା ଐତିହାସିକ କାରଣ ଉଭୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାକୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ୨୫ ବର୍ଷ ପରେ, ଏକ ନୂତନ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ତଥାପି, ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ, ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୱିକିପିଡିଆ ପୃଷ୍ଠାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ବିଜେତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।

ଫାଇନାଲରେ ୧୦୦ରନରେ ବିଜୟୀ: ହଁ, ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱିକିପିଡିଆ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱକପର ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣର ବିଭାଗରେ ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ବିଜେତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୧୦୦ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ଏହି ଅପଡେଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଏହାର ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ଘୋଷଣା ପଛରେ ସତ୍ୟ କ’ଣ: କିନ୍ତୁ ଏହା କାହିଁକି ଘଟିଲା? ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି କି? ନା କେହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଭାବରେ ଏହି ଦାବି କରିଛନ୍ତି? ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଉଇକିପିଡ଼ିଆରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଏକ ମଜାର ଅଂଶ ପରି ମନେହୁଏ। ବାସ୍ତବରେ, ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ଏକ ଖୋଲା ସମ୍ପାଦନା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯେଉଁଠାରେ ଯେକେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ।

ଯେକୌଣସି ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ପୃଷ୍ଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୌଣସି କଠୋର ତଦାରଖର ଅଧୀନରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ, ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ଘଟେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସଂଗଠନ, ଦେଶ କିମ୍ବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକରେ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥାଏ ଯାହା କେବଳ ମଜା ପାଇଁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ବିରକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ।

ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା, କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ବିଜେତା ଏବେ ରବିବାର ଏକ ୧୦୦-ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ, ଯାହା ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ୱିକିପିଡିଆ ପୃଷ୍ଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯିବ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ହେବ।

