Video: ବାହାଘର ବେଳେ ପଶି ଆସିଲା ବାଘ, ଜୀବନ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ବର-କନ୍ୟା ଓ ଅତିଥି

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏକ ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ବିବାହ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା।

ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ ଏବଂ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ।

ଏହାରି ଭିତରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଚିତାବାଘ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବିହୀନ ଅତିଥି ଭାବେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ବାଘ ଦେଖି ଛାନିଆ ହେଲେ ବନ୍ଧୁ, ପରିବାର ଓ ପ୍ରିୟଜନ।

ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ଦିଗକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

Crazy visuals from Lucknow, UP where a leopard gatecrashed a wedding at a marriage lawn. A team of forest dept and local police, trying to contain the situation, was caught off guard with two consecutive attacks by the leopard which snatched a rifle. pic.twitter.com/ehfuBvcC51

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) February 12, 2025