ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୩୦ ତାରିଖ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍, କ’ଣ କହିଲେ ସରକାର!
ସତରେ କ'ଣ ଭାରତରେ ଆଉ ପ୍ରଚଳନ ହେବନି ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି କି ATM ରୁ ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏପରିକି ଏହି ନୋଟ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୨୦୨୫ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୩୦ ତାରିଖରୁ ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ।
ଏହି ଖବର ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କାରଣ ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଦୈନନ୍ଦିନ କାରବାରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରେ ସଂସଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ବନ୍ଦ ହେବ କି ୫୦୦ ନୋଟ୍: ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କାରବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟର ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର କାରବାର ଚାଲୁ ରଖିବ।
ଅର୍ଥାତ୍ ୧୦୦,୨୦୦ ଏବଂ ୫୦୦ର ସମସ୍ତ ୩ ପ୍ରକାରର ନୋଟ୍ ATM ରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ବିନା କୌଣସି ଦ୍ୱିଧାରେ ଲୋକେ ନୋଟ୍ କାରବାର କରିପାରିବେ।
ପ୍ରକୃତରେ ୨୦୨୫ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୫ ତାରିଖରେ ସାଂସଦ ୟେରମ୍ ଭେଙ୍କଟ ସୁବ୍ବା ରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ମିଲିନ୍ଦ ମୁରଲୀ ଦେଓରା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ମୁଦ୍ରଣ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି?
ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ନା, ମହାଶୟ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟର ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟ୍ ମୁଦ୍ରଣ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ସରକାର ଏବଂ ଆରବିଆଇ ମିଳିତ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ।
ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି: ଆରବିଆଇ ୨୦୨୫ ମସିହା ଏପ୍ରିଲରେ ଏକ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲେବଲ୍ ଏଟିଏମ୍ ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ (WLAO) ATM ଗୁଡ଼ିକରେ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ଉପଲବ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା।
ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ୨୦୨୫ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ୭୫% ଏଟିଏମ୍ ରେ ୧୦୦ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ୨୦୦ ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ର ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାସେଟ୍ ରଖିବା।
ଏହି ଅନୁପାତ ୨୦୨୬ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୩୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ୯୦% ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଛୋଟ କାରବାର ପାଇଁ ଛୋଟ ମୂଲ୍ୟର ନୋଟ୍ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ। ସରକାର ପୁନର୍ବାର କହିଥିଲେ ଯେ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପ୍ରଚଳନ ଉଭୟ ଜାରି ରହିବ।