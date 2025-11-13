ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଲାଭ ପାଇବେନି ୬୮ ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି…

By Jyotirmayee Das

8th Pay Commission: ନଭେମ୍ବର ୩ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ (ToR)କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଞ୍ଜନା ଦେଶାଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଏକ ତିନି ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କମିଟି। ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଆଶାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।

କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ପ୍ରାୟ ୬୯ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପେନସନଭୋଗୀ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ପେନସନଭୋଗୀ ୮ମ ବେତନ କମିଶନର ପରିସରରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଫେନ୍ସ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ ଫେଡେରେସନ୍ (AIDEF) ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।

ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଅବସର ନେବାକୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ଅନ୍ୟାୟ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ AIDEF କହିଛି ଯେ ତିନି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଦେଶର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ୮ମ ବେତନ କମିଶନର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ (ToR)ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାନଯିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ।

ଫେଡେରେସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପେନସନ୍ ସଂଶୋଧନ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଅଧିକାର, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବାଦ ଦେବା “ଅନ୍ୟାୟ”। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ସଂଘର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନଠାରୁ ଭିନ୍ନ।

ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ପେନସନ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିରକ୍ତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ।

ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ୧୮ ମାସ ସମୟ ନେବ। ତା’ପରେ ହିଁ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଦରମା ଗଠନ କ’ଣ ହେବ, ପେନସନ କିମ୍ବା ଦରମା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ କି ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ସେଥିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।

 

