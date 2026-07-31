ଏବେ CJP କ’ଣ କରିବ, ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବେ ଅଭିଜୀତ ଦୀପକେ! ନିଜେ କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜୀତ ଦୀପକେ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା ନେଇ ଖୋଲାଖୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି।
ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ସେହି ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସଂସଦର ଉଭୟ ସଦନରେ ପେପର ଲିକ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇସାରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିଥିଲେ।
ଅଭିଜୀତ ଦୀପକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବିଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ପେପର ଲିକ୍ ରୋକିବା ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପେପର ଲିକ୍ ହେବା ପରେ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, ସେଥିରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପେପର ଲିକ୍ ଭଳି ଘଟଣା ଆଦୌ ନ ଘଟୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଭଳି ଆଇନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପେପର ଲିକ୍ ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦଣ୍ଡ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ।
ଏକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଅଭିଜୀତ ଦୀପକେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ମିଳିବା, ନୂଆ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା।
ଅଭିଜୀତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ।
ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୁବପିଢ଼ୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉଠାଇ ଚାଲିବେ।
ଏହାସହ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମିଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ବିଳମ୍ବରେ କଭରେଜ୍ ଦିଆଯିବା ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସର୍ବଦା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।
ପେପର ଲିକ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଦୀପକେଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା: