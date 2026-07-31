ଏବେ CJP କ’ଣ କରିବ, ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବେ ଅଭିଜୀତ ଦୀପକେ! ନିଜେ କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା

ଅଭିଜୀତ ଦୀପକେଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜୀତ ଦୀପକେ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା ନେଇ ଖୋଲାଖୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି।

ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ସେହି ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସଂସଦର ଉଭୟ ସଦନରେ ପେପର ଲିକ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇସାରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିଥିଲେ।

ଅଭିଜୀତ ଦୀପକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବିଲ୍‌ର ମୁଖ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ପେପର ଲିକ୍ ରୋକିବା ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପେପର ଲିକ୍ ହେବା ପରେ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, ସେଥିରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୮ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମନଚାହିଁ…

ଶହିଦ ଉଦମ ସିଂହଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ…

ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପେପର ଲିକ୍ ଭଳି ଘଟଣା ଆଦୌ ନ ଘଟୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଭଳି ଆଇନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପେପର ଲିକ୍ ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦଣ୍ଡ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ।

ଏକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଅଭିଜୀତ ଦୀପକେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ମିଳିବା, ନୂଆ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।

Uttarakhand Govt.

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା।

ଅଭିଜୀତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ।

ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୁବପିଢ଼ୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉଠାଇ ଚାଲିବେ।

ଏହାସହ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମିଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ବିଳମ୍ବରେ କଭରେଜ୍ ଦିଆଯିବା ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସର୍ବଦା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।

ପେପର ଲିକ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍‌କୁ ନେଇ ଦୀପକେଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:

ଅଭିଜୀତ ଦୀପକେଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ସଂସଦରେ ପେପର ଲିକ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ବିଲ୍‌ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା କି ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ପେପର ଲିକ୍ ରୋକିପାରିବ କି?

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଯେତିକି ବିଲ୍‌କୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ତାହା ଅନୁସାରେ ଏହା ପେପର ଲିକ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ କ’ଣ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।

ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡକୁ ୪ ବର୍ଷରୁ ବଢ଼ାଇ ୧୦ ବର୍ଷ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜରିମାନାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ, ପେପର ଲିକ୍ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ।

ଅଭିଜୀତ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପେପର ଲିକ୍ ଯେପରି ଆଦୌ ନ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ବିଲ୍‌ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ପେପର ଲିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ରହିଛି।

ସେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟର କଥା କହିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଶୁଣାଣିରେ CBI ପକ୍ଷ ଉପସ୍ଥିତ ନ ଥିବାରୁ ମାମଲା ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଶେଷରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୃଢ଼ ହେବ ନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଇନ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସରକାର ପେପର ଲିକ୍ ରୋକିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ଉଚିତ୍, କେବଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ନୁହେଁ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଦୀପକେଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ:

ଅଭିଜୀତ ଦୀପକେଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ଜବାବଦେହିତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏନେଇ ତାଙ୍କ ମତ କ’ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଦୀପକେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।

ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି।

ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସରକାର ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ରାତାରାତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି।

ଦୀପକେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ସତ୍ତା ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନିୟମ ରହିଛି, ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ନିୟମ।

ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭାଗର ଉଭୟ ସଚିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ, ସରକାର ଚାପରେ ପଡ଼ି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।

‘ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେଦିନ ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲିମ ରାଜନୀତି କରିଆସୁଥିଲେ’:

ଅଭିଜୀତ ଦୀପକେଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ତାଙ୍କୁ କି ଲାଗୁଛି ସରକାର ଚାପରେ ନଇଁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲିମ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ, ସେ ଏବେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥା କହିବା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ୀଙ୍କ ବଡ଼ ବିଜୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ।

ତେବେ, ନୂଆ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସେ ବିଲ୍କିସ ବାନୋ ମାମଲାର ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି।

ଦୀପକେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ନୂଆ ସଚିବମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଥିଲା। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଏହା ଜଣେ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହଟାଇ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ଭଳି।

ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାର ଓ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୀପକେଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:

ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିକୁ ନେଇ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଅଭିଜୀତ ଦୀପକେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସରକାର ଏଭଳି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ, ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଲୋକଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି।

ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଲୋକଙ୍କ କ୍ରୋଧ କେବଳ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିଲା। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି, ତାହା ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଛି।

ଦୀପକେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାନଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣିଥରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ରହିବ ନାହିଁ।

ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ସମସ୍ତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ।

ସରକାର ପ୍ରଥମେ କେବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା:

ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ କେବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ ଅଭିଜୀତ ଦୀପକେ କହିଥିଲେ ଯେ, ୨୦ ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା।

ତାଙ୍କ ମତରେ, ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମାନ କରିସାରିଥିଲେ।

ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ (DM)ଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।

କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ନ କରିବେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ ନାହିଁ।

ଦୀପକେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା କରାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ।

ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅନଶନ ଶେଷକୁ ନେଇ କ’ଣ କହିଲେ ଦୀପକେ:

ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ହଠାତ୍ ଅନଶନ ଶେଷ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଅଭିଜୀତ ଦୀପକେ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗିଥିଲା ଯେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଲଗା କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଅନେକ ଥର ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିପାରୁଥିଲେ।

ଦୀପକେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଚିଠି ଦେଖି ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, ସେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅନଶନ ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି।

ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନଶନ ଶେଷ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

ଦୀପକେଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ।

ଶେଷରେ ସେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲଦାଖକୁ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି।

ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଦୀପକେଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:

ଅଭିଜୀତ ଦୀପକେଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ସେ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (AAP) ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ କି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ସମର୍ଥନ ଥିଲା?

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସମର୍ଥକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଭୂମିକା ନଥିଲା।

ଦୀପକେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ କେତେଜଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୭୦ରୁ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ହାତ ଉଠାଉଥିଲେ।

ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣ-ରାଜନୈତିକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ ଓ କେରଳ ଭଳି ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ।

ଦୀପକେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏତେ ବଡ଼ ଜନସମାଗମ କରିପାରୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ସାରା ଦେଶରେ ତାହାର ସରକାର ଥାଆନ୍ତା।

ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାଜପାକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲା।

ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଡାକ୍ତର ଏବଂ ପ୍ରଫେସରମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପୂରଣ କରାଯାଇଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

୮ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମନଚାହିଁ…

ଶହିଦ ଉଦମ ସିଂହଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ…

ମନ୍ଦିରରେ ଲୁଚିଛପି ବାହା ହୋଇଥିଲେ…

ଆମେରିକାର ଭୋଟର ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରିଛି ଚୀନ!…

1 of 18,884