ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା? ଖରାପ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ଏମିତି କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର
ଅଭିଷେକଙ୍କ ଖରାପ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର, ଫେବୃଆରୀ ୨୨ ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶନିବାର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଖରାପ ଫର୍ମ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଅଭିଷେକ ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜିରୋରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ।
ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର ଦିନ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ ସମାନ ପଡ଼ିଆରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଅଭିଷେକ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଜିରୋରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆମେରିକା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ। ଯଦିଓ ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ହାରିନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଫର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ହେଲେ, ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ନୁହଁନ୍ତି।
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କ’ଣ କହିଲେ:
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଶନିବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର କହିଥିଲେ, “ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା କେଉଁ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖେଳିବେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ। ସେ ଗତ ବର୍ଷ ସବୁକିଛି କରିଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି।”
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ୨୫୦ ରନ କରିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୱିକେଟ ଟିକେ ଭିନ୍ନ। ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ପିଚ୍ର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବୁ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଭାରତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ହେଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଜିତିଥିଲା।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧:
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଷାନ (ୱିକେଟକିପର), ତିଲକ ବର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ।