ସତରେ କଣ ଜୁନ ୩୦ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏହି ସବୁ LPG କନେକ୍ସନ? ଇଣ୍ଡେନ, HP ଏବଂ ଭାରତ ଗ୍ୟାସର ଚେତାବନୀ

ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟରେ ବଢୁଥିବା ତିକ୍ତତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨ ୬ର ଆଦେଶରେ PNG ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ୯୦ ଦିନର ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଜୁନ ଶେଷରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ୩୦ ଜୁନ ୨୦୨୬ ପରେ ଇଣ୍ଡେନ, ଭାରତ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ HP ଗ୍ୟାସର LPG କନେକ୍ସନ କାଟି ଦିଆଯିବ। କଣ ଅଟେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ?

By Priyanka Das

LPG New Rule: ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ‘ନାଁ’। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହା କହିନାହିଁ ଯେ ୩୦ ଜୁନ ପରେ ସମସ୍ତ LPG କନେକ୍ସନ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃତ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡେନ, ଭାରତ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ HP ଗ୍ୟାସର ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ଜାରି ରହିଛି। ସରକାର କେବଳ PNGକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଏବଂ ଦୁଇଟି କନେକ୍ସନ ରଖିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନୀତି ଆପଣାଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ବି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆଧିକାରିକ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯିବ।

LPGରୁ PNGକୁ ସିଫ୍ଟ ହେବାର ଚାପ ବଢିଲା

ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ PNG ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ସେଠାରେ LPGରୁ PNGକୁ ସିଫ୍ଟ ହେବାର ଚାପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଢିଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ PNG ସୁବିଧା ଅଛି, ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ୟାସ ବିତରକ କମ୍ପାନୀ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ PNG କନେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। LPG ଏବଂ PNG ଉଭୟ କନେକ୍ସନ ଏକାସଙ୍ଗେ ରଖିବାର ନିୟମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି ଗୁଜବ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଧିକାରିକ ସୂଚନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ୯ ମାସର ଭାଣିଜୀକୁ…

ପୁଣି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିବାକୁ…

କଣ ଅଟେ ନୂଆ LPG-PNG ନିୟମ?

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଯେଉଁଠାରେ PNG ନେଟୱର୍କ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ସେଠାରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ PNG ଆପଣାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ “ନୋ ଡୁଆଲ୍ କନେକ୍ସନ ପଲିସି” ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଘରେ PNG କନେକ୍ସନ ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ତେବେ ସେ ନୂଆ LPG କନେକ୍ସନ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ LPG କନେକ୍ସନ ସରେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

HPCL ଓ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲର ପରାମର୍ଶ

HPCL ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ PNG ହେଉଛି ଏକ “ସୁବିଧାଜନକ ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ” ଶକ୍ତି ସମାଧାନ। ସେହିପରି ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଶେୟାର କରି PNGକୁ ଏକ କ୍ଲିନ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛି। ସରକାରଙ୍କ ମତରେ, PNG କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େନାହିଁ। ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ, ଏହା ସହିତ ଏହା ଡେଲିଭରି ଏବଂ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ।

୧୦ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଛାଡ଼ିଲେ LPG

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୩୦ ଜୁନରେ ସାରା ଦେଶରେ LPG କନେକ୍ସନ କାଟି ଦିଆଯିବା ଖବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ PNG ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ସେଠାରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ LPG ଯୋଗାଣ ଉପରେ କଟକଣା କିମ୍ବା ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ।

ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ:

୧୦.୦୨ ଲକ୍ଷ PNG କନେକ୍ସନ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଛି।

୩.୨୨ ଲକ୍ଷ ଅତିରିକ୍ତ କନେକ୍ସନ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।

ପ୍ରାୟ ୯.୯୪ ଲକ୍ଷ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି।

ଏତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ପରିବାର LPG ଛାଡ଼ି PNG ଆପଣାଇ ସାରିଲେଣି।

You might also like More from author
More Stories

ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ୯ ମାସର ଭାଣିଜୀକୁ…

ପୁଣି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିବାକୁ…

ଖାତାକୁ ଆସିନାହିଁ କି ପିଏମ କିସାନର ୨୩ତମ…

ଏହି ଦୋକାନରେ ନାହାଁନ୍ତି ଜଣେ ବି ହେଲେ ଲୋକ!…

1 of 9,661