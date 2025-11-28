ଅମର ହୋଇଯିବ ମଣିଷ! ଏବେ କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ଯୋଡି ହେବ, ହେଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ଭିଡି଼ଓ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ!

କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକାଠି ଯୋଡାଯାଇପାରିବ କି? ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ 'ହେଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ' ସିଷ୍ଟମ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ଦୁବାଇ: ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରତିରୋପଣ କରିଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କଟା ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ହାତୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ସହିତ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ପୌରାଣିକ ଦଲିଲ ଅନୁସାରେ, ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରତିରୋପଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

କିନ୍ତୁ ଏହା ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଧାରାରେ ମଣିଷର କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡାଯାଇପାରିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ମଣିଷର କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମଣିଷରେ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିନପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକୀୟ ନ୍ୟୁରୋସାଇନ୍ସ ଏବଂ ବାୟୋମେଡିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କମ୍ପାନୀ ବ୍ରେନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରତିରୋପଣ ପ୍ରଣାଳୀ ବିକଶିତ କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି।

କଟା ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଇପାରିବ କି: ବ୍ରେନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ସେହି ଦିନ ଦୂରରେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶରୀରରୁ ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡକୁ ବାହାର କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ସହିତ ଯୋଡା ଯାଇପାରିବ। ବ୍ରେନ୍ବ୍ରିଜ୍ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ମୁହଁ ପ୍ରତିରୋପଣ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୋବୋଟିକ୍ସ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା(AI) ଉପରେ ଆଧାରିତ। କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସେହି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ଯାହାଙ୍କ ଶରୀର ଟର୍ମିନାଲ୍ କର୍କଟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପକ୍ଷାଘାତ (କ୍ୱାଡ୍ରିପ୍ଲେଜିଆ), କିମ୍ବା ଆଲଜାଇମର୍-ପାର୍କିନସନ୍ ଭଳି ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ।

କଟା ମୁଣ୍ଡ କିପରି ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯିବ: ବ୍ରେନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, କର୍କଟ, ପକ୍ଷାଘାତ, ଆଲଜାଇମର ଏବଂ ପାର୍କିନ୍ସନ ଭଳି ରୋଗରେ ପୀଡିତ ରୋଗୀମାନେ ମୃତ ଦାତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରତିରୋପଣ କରିପାରିବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ଦେବ। କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ସହାୟତାରେ ରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯିବ।

ବ୍ରେନ୍‌ବ୍ରିଜ୍ କିପରି କାମ କରିବ: ଦୁଇଟି ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ରୋବୋଟିକ୍ ହାତ ଏକକାଳୀନ ରୋଗୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଦାତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ।

AI ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ସ୍ନାୟୁ, ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡର ମିଲିସେକେଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ମ୍ୟାପିଂ କରିବ।
ମାଇକ୍ରୋସର୍ଜରୀ ଏତେ ସଠିକ ହେବ ଯେ ଶିରା ଏବଂ ଧମନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଲିକେଜ୍ ବିନା ପୁନଃସଂଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ।
ମୁହଁକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯିବ, ଯାହା ରୋଗୀଙ୍କ ପରିଚୟ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।

ପ୍ରତିରୋପଣ ସମୟରେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳିବ।
କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ନିରନ୍ତର ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବ। ଯଦିଓ ଏହି ଦାବି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏହା ନୈତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛି:

ମୁଣ୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ’ଣ ପୂର୍ବ ଭଳି “ମାନବ” ରହିବେ?
ଦାତା ଶରୀରର ସମ୍ମତି ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ ବିଷୟରେ କ’ଣ?
ଏହା କ’ଣ ଧନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ “ଅମରତ୍ୱ”ର ଉପାୟ ହେଇ ଯିବନି ତ ?

 

Source:Shining Science

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି: ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏବେ ବି ଧାରଣା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ, ଏବଂ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ବ୍ରେନ୍‌ବ୍ରିଜ୍‌ର ମୁଖ୍ୟ ହାସିମ୍ ଅଲ୍-ଗୈଲାନି କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ କାଳ୍ପନିକ କଥାକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରୁଛୁ।” ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ: ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିଲା ତାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ଏହା ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମେ ଏହାକୁ ହେବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ।

