୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ଖେଳିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର? ନିଜେ ଦେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର

ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ନିଜେ କହିଦେଲେ...

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଭାରତର ଅଭିଜ୍ଞ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର୍ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ଏବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କାହା ଆଗରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।

ନିକଟରେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର୍ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚୟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଦଳକୁ ଫେରାଇବା ନେଇ ମତ ଦେଇଥିଲେ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଗତ ଦୁଇଟି IPL ସିଜନ୍‌ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (RCB)ର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଟିମ୍‌ର ଅଂଶ ରହିଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୨ ପରେ ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନାହାନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପ୍ରଦେଶ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ “ଛାତ୍ର…

ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପରେ ଏବେ କ’ଣ କରିବ…

ପ୍ରାୟ ୪ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୩୬ ବର୍ଷୀୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏବେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିବା ନୁହେଁ। ସେ କେବଳ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ନିଜର ଭଲପାଇବା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ପାଇଁ ଏହି ଖେଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି।

କ୍ରିକେଟ୍‌କୁ ଭଲ ପାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଖେଳୁଛି:

Uttarakhand Govt.

RCBର ପଡ୍‌କାଷ୍ଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ IPL ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଏଥିପାଇଁ ଖେଳୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଏହି ଖେଳକୁ ଭଲ ପାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଖେଳକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି।”

ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, “କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ‘ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି, ତାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ’, ‘ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ’ ଏବଂ ‘ଜୁନୁନ୍ ପାଇଁ ଖେଳନ୍ତୁ’-ଏବେ ମୁଁ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି।”

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିବା ନେଇ:

ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ହାସଲ କରିବାର ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିସାରିଛି ଏବଂ ଏହା ଏଭଳି କିଛି ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ମୋତେ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମୋତେ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ତେବେ ଭଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିସାରିଛି।”

ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଏବେ ଯାହା କରୁଛି, ତାହା କେବଳ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ମୋର ଭଲପାଇବା ପାଇଁ କରୁଛି। ମୋତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବାକୁ ହେବ।”

You might also like More from author
More Stories

ପ୍ରଦେଶ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ “ଛାତ୍ର…

ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପରେ ଏବେ କ’ଣ କରିବ…

କୃଷକଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ଏଣିକି…

ଯେଉଁଠି ଥିଲେ, ସେଇଠିକୁ ଆସିଗଲେ ମସ୍କ, ଏବେ…

1 of 9,879