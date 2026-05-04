ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ୫ ରାଜ୍ୟର ଜନାଦେଶ: ସକାଳ ୮ରୁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ!
ଆଜିର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ: ବିଜେପି ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବେ ବି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ଭଳି ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଫଳାଫଳ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା କଡ଼ା ସଂଘର୍ଷର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ହେବ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀର ନିର୍ବାଚନୀ ଫଳାଫଳ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଶାସନରେ ଥିବା ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ଲଢ଼େଇ ହେଉଥିବାରୁ ‘ଇଣ୍ଡିଆ’ (INDIA) ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ମେଣ୍ଟର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ଏହି ଫଳାଫଳ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି।
ବିଜେପି ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବେ ବି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ପରି ରହିଛି। ଏହା ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିରୋଧୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା କଡ଼ା ସଂଘର୍ଷର ପରିଣାମ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ‘ସାର୍’ (SIR) ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁର୍ନୀତି, ଅନୁପ୍ରବେଶ, ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ଏବଂ ମାଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏକ ଜଟିଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଅପେକ୍ଷା ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ୯୧ ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ଏବଂ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ନୀରବତା ଯୋଗୁଁ, ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଏବେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଘେରରେ ରହିଛି। ଯଦିଓ ଗୋଟିଏ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ (Exit Poll) ଏହି ଦୌଡ଼ରୁ ଓହରି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ସଂସ୍ଥା ବିଜେପିର ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ, ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ କେବଳ ଏକ ଆକଳନ ମାତ୍ର, ଏହା ପ୍ରକୃତ ଫଳାଫଳ ନୁହେଁ।
ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନ୍ୟତମ ବିରୋଧୀ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ତାମିଲନାଡୁରେ ଡିଏମକେ-କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଜୟୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତଥାପି, ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଯେ ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ନୂଆ ଦଳ ‘ଟିଭିକେ’ (TVK) ୩୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ପାଇ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ।
ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜୟ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ତଥାପି, ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ଭୂମିକା ନଥାଇପାରେ, କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ.କେ. ଷ୍ଟାଲିନ୍ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ କେରଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଦଖଲକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛି। ଗତଥର କେରଳବାସୀ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନର ପରମ୍ପରାକୁ (ଥରେ କଂଗ୍ରେସ, ଥରେ ବାମଦଳ) ଭାଙ୍ଗି ପିନାରାୟୀ ବିଜୟନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବାମପନ୍ଥୀ ସରକାରକୁ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଏହି ରାଜ୍ୟରେ (କେରଳ) ହେଉଥିବା ନିର୍ବାଚନକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାୟୀ ବିଜୟନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱର ଏକ ଜନମତ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଏଠାରେ ବାମଦଳର ପରାଜୟ ହୁଏ, ତେବେ ୧୯୭୭ ମସିହା ପରଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଦଳ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହେବ। ବାମଦଳ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାକୁ ହରାଇ ସାରିଛି।
ଆସାମରେ ବିଜେପି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଶୀର୍ଷ ପଦବୀରେ ରହିବା ନେଇ ଏକ ସାଧାରଣ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତଥାପି, ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ବିଜେପି ଏଥର ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ନିଜ ଦମରେ ବହୁମତ ହାସଲ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ବିଜେପି ୨୦୧୬ ଏବଂ ୨୦୨୧ ନିର୍ବାଚନରେ ‘ଅସମ ଗଣ ପରିଷଦ’ (AGP) ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।