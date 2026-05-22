‘ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବୁ’, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଝାଲମୁଢ଼ି ଖୁଆଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ସଙ୍କଟରେ, ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସିଲା ଧମକ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଝାଲମୁଢ଼ି ଖୁଆଇଥିବା ଦୋକାନୀ ବିକ୍ରମ ସାଓଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଫୋନ୍ କରି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଝାଡ଼ଗ୍ରାମ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏକ ଦୋକାନରେ ଝାଲମୁଢ଼ି ଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦୋକାନୀଙ୍କ ଭିଡିଓ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ଝାଲମୁଢ଼ି ବିକ୍ରେତା ବିକ୍ରମ ସାଓଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି।
ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଆଇଏଏନ୍ଏସ୍ (IANS) ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଶୁକ୍ରବାର (୨୨ ମଇ) ଦିନ ବିକ୍ରମ ସାଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ ଆସୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ପାକିସ୍ତାନରୁ ଫୋନ୍ କରି ମୋତେ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି। ମୋ ପାଖକୁ ଏକ ଭିଡିଓ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ କଲ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ମୋତେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲେ।” ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ସେମାନେ ଆଉ କ’ଣ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଫୋନ୍ କାଟି ଦେଇଥିଲେ।
ବାଂଲାଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଧମକ
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହାପରେ ବାଂଲାଦେଶରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଯେ, ‘ତୁମେ ଏବେ ବି ଜୀବିତ ଅଛ କି?’ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଡିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି। ମୋ ପାଖକୁ ଅନେକ କଲ୍ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ରିସିଭ୍ କରୁନାହିଁ। ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ କରି ମୋତେ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି।
ଜୀବନ ଭୟରେ ଆତଙ୍କିତ
ବିକ୍ରମ ସାଓ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏବେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନକୁ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୨ ଜଣ ଯବାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜରେ କ’ଣ ଲେଖାଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେଥିରେ ଲେଖାଅଛି, ‘ତୁମେ ମୋର ଟାର୍ଗେଟରେ ଅଛ ଏବଂ ତୁମ ଘରକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବୁ।’ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏସବୁକୁ ନେଇ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଡର ଲାଗୁଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ଵ ଶାସନ ଓ ପ୍ରଶାସନର।