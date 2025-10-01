ଆଗାମୀ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବେନି ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାହ, ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍!
ସତରେ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେନି ବୁମରାହ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଓ୍ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ, ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
ଆଉ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ରବିଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବୁମରାହ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ସେ ଉଭୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି।
ହେଲେ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଉଭୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉପଲବ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଅଧିନାୟକ ଗିଲ୍ ବୁମରାହଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
କିଛି ପୂର୍ବନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନୁହେଁ: ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଦୁବାଇରେ ୨୦୨୫ ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ।
ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଦୁବାଇରୁ ସିଧାସଳଖ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୁମରାହଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡିଂ କରାଯିବ କି ନାହିଁ ପଚରାଯିବାରୁ ଗିଲ୍ କହିଥିଲେ, “ମ୍ୟାଚ୍ କେତେ ସମୟ ଚାଲିବ ଏବଂ ଜଣେ ବୋଲର କେତେ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିପାରିବେ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁସାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। କିଛି ପୂର୍ବନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନୁହେଁ।”
ଭାରତ ଯେକୌଣସି ଦଳ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଏପରି ପିଚ୍ ରେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯାହା ବୋଲର ଏବଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ।
ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଦଳ ପାଇଁ ସ୍ପିନ୍ ଏବଂ ରିଭର୍ସ ସ୍ୱିଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖି, ଆମେ ଏପରି ୱିକେଟ୍ ରେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯାହା ବୋଲର ଏବଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଉଭୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ପାଗ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆମେ ତୃତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇପାରୁ, ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ।”
ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଡ୍ର: ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ ୨-୨ରେ ଡ୍ର କରିଥିଲା। ଏବେ ଦଳ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।
ଅଧିନାୟକ ଗିଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ରବିବାର ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଏସିଆ କପରେ ଟି୨୦ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଖରେ ଟି୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଖାପ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ସୀମିତ ସମୟ ଥିଲା। “ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କେବଳ ଦୁଇ ଦିନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନେଟରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ।”