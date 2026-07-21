ଆଜି ମଧ୍ୟ ସଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିବ କି ସି.ଜେ.ପି.? ଅଭିଜୀତ ଦୀପକେ କଲେ ବଡ଼ ଦାବି, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ଯୋଜନା

ସି.ଜେ.ପି.ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜୀତ ଦୀପକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ସଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ଚ୍ଚ ଜାରି ରହିବ। ସି.ଜେ.ପି.ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ନ ଦିଅନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିବ।

By Priyanka Das

CJP Protest : କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (ସି.ଜେ.ପି.) ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜୀତ ଦୀପକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର (୨୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬) ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ସଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ଚ୍ଚ ଜାରି ରହିବ। ସି.ଜେ.ପି.ର ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଗଭୀର ରାତିରେ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରକୁ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଟେଣ୍ଟ୍ ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଞ୍ଚ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଯବାନମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମଞ୍ଚକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ।

ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡ଼େର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ଆମେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳ ଛାଡୁନାହୁଁ। ସି.ଜେ.ପି.ର ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଜୁନ୍ ୬ ତାରିଖରୁ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଅନଶନରେ ଥିଲେ, ଯାହାପରେ ତାଙ୍କୁ ହାଫାଜତକୁ ନିଆଯାଇ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।

ସି.ଜେ.ପି.ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ନ ଦିଅନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଠକ ଚାଲିଛି। ଦଳ ଶୀଘ୍ର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିବ। ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସୋମବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ‘ସଂସଦ ଚଲୋ’ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ…

ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ଶେଷ, ଏବେ ଜିମ୍ବାୱେରେ ଧମାଲ…

ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ

ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅରାଜକତା ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଅଶ୍ରୁଗ୍ୟାସ ଗୋଳା ଏବଂ ଲାଠିଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପଥରବାଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଆହତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୧୮ ରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣାଇଛି। ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ପରିବେଶ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅତିକମ୍ରେ ୧,୦୦୦ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏବଂ ଶହ ଶହ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ

ଯତବେଳେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ଯଦି ପୁନର୍ବାର ସଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ଚ୍ଚ ବାହାରେ ତେବେ ସେମାନେ କ’ଣ କରିବେ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାହ୍ୟାର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, “ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେହିପରି ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପୁନର୍ବାର ଲଗାଇଦେବୁ।” ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଭିଡିଓ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଯେ ଏହି ହିଂସା କୌଣସି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ଥିଲା କି ନାହିଁ।

You might also like More from author
More Stories

ସିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ…

ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ଶେଷ, ଏବେ ଜିମ୍ବାୱେରେ ଧମାଲ…

ପାଣିଠୁ ବି ଶସ୍ତା ପେଟ୍ରୋଲ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ…

ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ସିକ୍କିମ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ : ୭ଜଣଙ୍କ…

1 of 31,176