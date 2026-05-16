ପୁଣି ବାଜିବ ଶାହାନାଇ! ଉଦୟପୁରରେ ମାହିକା ଶର୍ମାଙ୍କ ହାତ ଧରିବେ କ୍ରିକେଟର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା?
ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ସିଜିନ ମଝିରେ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍; ମେ ୨୨ରେ ସାତଫେରା ନେବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୁଜବ।
Hardik Pandya Remarriage : ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ତଥା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କେବଳ ପଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ମାହିକା ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପରିବାରରେ ପୁଣି ଥରେ ଶାହାନାଇ ବାଜିବାକୁ ନେଇ ଗୁଜବ ଜୋର୍ ଧରିଛି।
ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ସିଜିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଏହି ସେଲିବ୍ରିଟି କପଲ୍ ବିବାହ କରିପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମେ ୨୨ ତାରିଖରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦୟପୁରଠାରେ ଉଭୟଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଏହି ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ କେବଳ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ନିକଟତର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ କିଛି ସୀମିତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏବଂ ମାହିକାଙ୍କ ବିବାହ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କିମ୍ବା ମାହିକା ଶର୍ମାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ପିଆର୍ (PR) କିମ୍ବା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହକୁ ନେଇ କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଭାଇରାଲ ଖବର ପଛରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି, ତାହା କେବଳ ସମୟ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ।