ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ ନଖେଳି ଧୋନିଙ୍କୁ ମିଳିବ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା; ଜାଣନ୍ତୁ IPLରୁ କେତେ କରିବେ ଆୟ…

ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ ନଖେଳି ଧୋନିଙ୍କୁ ମିଳିବ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା; ଜାଣନ୍ତୁ IPLରୁ କେତେ କରିବେ ଆୟ…
ଏମଏସ ଧୋନିଙ୍କ ଦରମା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏମଏସ ଧୋନି ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ। ସେ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟନେସ୍ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚେପକରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି।
ତଥାପି, ସେ ଏହି ସିଜିନରେ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଧୋନି ନିଜେ ନ ଖେଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ନ ଖେଳିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରମା ପାଇବେ କି ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିଟେନସନ୍ ଫି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି: ଏମଏସ ଧୋନିଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ₹୪ କୋଟି ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଅଣକ୍ୟାପ୍ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା।
କାରଣ ସେ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୂଳ ଦରମା ଆଇପିଏଲ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଯଦିଓ ସେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ହରାଇଥାନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କ ଦରମା କାହିଁକି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ: ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ଖେଳାଳି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ଏବଂ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ପରେ, ତାଙ୍କର ଚୁକ୍ତିନାମା ପରିମାଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ।
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ଦରମା କାଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧୋନି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ₹୪ କୋଟି ରିଟେନସନ୍ ଫି ପାଇବେ।
ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍: ମୂଳ ଦରମା ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି’ର ହିସାବ ଭିନ୍ନ। IPL ୨୦୨୬ରୁ, ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ₹୭.୫ ଲକ୍ଷ ପାଇବେ।
ତଥାପି, ଏହା କେବଳ ସେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନର ଅଂଶ ହୋଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଧୋନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନାହାଁନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଫି’ ପାଇବେ ନାହିଁ।
ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତି ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ: ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ହେଉଛି ବୀମା। IPL ଖେଳାଳିମାନେ ବୀମାକୃତ, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇଥାଏ ଯଦି କୌଣସି ଖେଳାଳି ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ରୋଜଗାର ଏବଂ ଦଳର ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଉଭୟ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ।