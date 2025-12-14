IND vs SA 3rd ODI: ଧର୍ମଶାଳାରେ କେମିତି ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଟିମର ରେକର୍ଡ, ବ୍ୟାଟିଂ ନା ବୋଲିଂ, କେଉଁଥିରେ ଜଲୱା ଦେଖାଇବ ଦଳ

By Jyotirmayee Das

IND vs SA 3rd T20I: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଡିସେମ୍ବର ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଧର୍ମଶାଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସିରିଜ୍ ୧-୧ ରେ ବରାବର ଅଛି। କଟକରେ ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ।

ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତମାଳା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଧର୍ମଶାଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟାଡିୟମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଭାରତ ଧର୍ମଶାଳାରେ ବିଜୟ ସହିତ ସିରିଜରେ ଆଗୁଆ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେଣୁ, ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାରତର ପରିସଂଖ୍ୟାନ କ’ଣ ତାହା ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଧର୍ମଶାଳାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରେକର୍ଡ: ଧର୍ମଶାଳାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ତିନୋଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ସେହି ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ ଦୁଇଟି ଜିତିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହାରିଛି। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜିତିଛି। ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ମ୍ୟାଚ୍ ୨୦୧୫ରେ ହୋଇଥିଲା।

ବ୍ୟାଟିଂ-ବୋଲିଂରେ ଯୁଦ୍ଧ: ଧର୍ମଶାଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ବୋଲର ଏବଂ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପିଚ୍‌ର ଅବସ୍ଥା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଯେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବା କିମ୍ବା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ। ଧର୍ମଶାଳାର ପାଗ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଡିସେମ୍ବରରେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହୋଇପାରେ।

ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ପାଇଁ ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ / ଶୁବମାନ ଗିଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ତିଲକ ବର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ସର ପଟେଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ।

