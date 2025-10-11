ଡଲାର ମୁଦ୍ରାରେ ରହିବ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମୁହଁ, ଆସିପାରେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ!

କିପରି ଦେଖାଯିବ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମୁହଁ ଥିବା ମୁଦ୍ରା?

By Subhasmita Das
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଫଟୋ ଡଲାର ମୁଦ୍ରାରେ ରହିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହି ମୁଦ୍ରା ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଜାରି କରାଯାଇପାରେ। ଯାହା ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତାର ୨୫୦ ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ।

କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ବିତର୍କକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିନାହିଁ ବରଂ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମାନ୍ ମୁଦ୍ରାର ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିତର୍କ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ତିହାସିକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ୨୦୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରୋମରେ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରାରେ ଜୀବିତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ମୁଦ୍ରଣ କରିବା ପ୍ରଥା ରୋମାନ୍ ଗଣରାଜ୍ୟର ପତନର କାରଣ ହୋଇଥିଲା।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମୁହଁ ଥିବା ମୁଦ୍ରା: ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମୁଦ୍ରାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମୁହଁ ରହିବ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ମୁଠା ଉପରକୁ ଉଠାଇଥିବା ଏକ ଚିତ୍ର ରହିବ, ଯାହା ସହିତ “ଫାଇଟ୍, ଫାଇଟ୍, ଫାଇଟ୍” ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଥିବ।

ଏହି ମୁଦ୍ରା ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତାର ୨୫୦ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଏକ ପୁରୁଣା ଆମେରିକାର ଆଇନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜଣେ ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ସରକାରୀ ବଣ୍ଡ, ନୋଟ୍ କିମ୍ବା ମୁଦ୍ରାରେ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।

ଯଦି ଏହି ମୁଦ୍ରା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗିବ।

