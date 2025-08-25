ହଜିଯିବ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଏଣିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଟାଟୁ ନେବ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଜାଗା, କଣ ଏହି ଟାଟୁ, କେମିତି କରିବ କାମ…

ହଜିଯିବ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଏଣିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଟାଟୁ ନେବ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଜାଗା, କଣ ଏହି ଟାଟୁ, କେମିତି କରିବ କାମ…
ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏମିତି ସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାପରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ଘଟିବ । ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କେବଳ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେବନି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ । କ’ଣ ଆଜ୍ଞା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ କି? ହୁଏତ ଏକଥା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡକ ପଡ଼ିବନି । ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବିନା ଆମେ ଏବେ ଘଡିଏ ବଞ୍ଚିପାରୁନେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ସେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଦେଖିବାକୁ ବି ମିଳିବନି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏମିତି ଏକ ଡିଭାଇସ୍ ପାଲଟିଛି ଯାହା ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ।
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏକ ନୂଆ ଡିଭାଇସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଯାହା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଆଜିକାଲିର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଚି ଯେମିତି ରେଡିଓ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ସେହିଭଳି ଖୁବଶୀଘ୍ର ହଜିଯିବ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କ’ଣ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ସମୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କି? ତେବେ ଆମେ ଏଭଳି କହିବା ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ଖୁବଶୀଘ୍ର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ସ୍ଥାନ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟାଟୁ । ଯାହା ଏକଦମ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଭଳି କାମ କରିବ । ହେଲେ କ’ଣ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟାଟୁ? ଏହା କିଭଳି କାମ କରିବ?
ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏକ ଟାଟୁ କିଭଳି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ର ସ୍ଥାନ ନେବ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ।
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟାଟୁ ଏକ ନୂଆ ଆଡଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ଚିପ୍ ଯାହାକୁ ସହଜରେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଫିଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ଏକ ଟାଟୁ ପରି ଦେଖାଯିବ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଚିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ସମସ୍ତ କାମ କରିପାରିବ ।
ଏଥିରେ ଆପଣ ଫୋନ୍ କଲ୍, ମେସେଜ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଚଳାଇବା ଭଳି ସମସ୍ତ କାମ କରିପାରିବେ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟାଟୁ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।
ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ସତ ହୁଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ପକେଟରେ ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବନି । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟାଟୁ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିପାରିବ ।
ତେବେ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋପ ପାଇଯିବ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟାଟୁରେ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ହାର୍ଟରେଟ୍, ଅକ୍ସିଜେନ ଲେବଲ୍ ଏବଂ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଆଦି ମାପିପାରିବେ ।
ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଟାଟୁ ପାଇଁ ନାହିଁ ଚାର୍ଜର ଟେନସନ୍ ରହିବ ନାହିଁ ଏହାକୁ ପକେଟରେ ନେବା ଆଣିବାର ଝିନଝଟ୍ ରହିବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ ଅଙ୍ଗ ଭଳି କାମ କରିବ । ହୁଏତ ଏ କଥା ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଲାଗିପାରେ । କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଫୋନ୍ ଓ ଡ଼ାକବାଜି ବାଜି ଯନ୍ତ୍ରର ଯୁଗ ହଜିବାକୁ ବସିଲାଣି ସେହିଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବିକାଶରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବି ହଜିଯିବ । ଯାହାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଟେକ୍ ଜିଆଣ୍ଟ ।