କାଙ୍ଗାଳ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏବେ ବିମାନ ବି ଉଡ଼ିବନି? ତେଲ ଏତେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଗଲା ଯେ PIAକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଦିନ ଆସିଗଲା
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି।
ଏହା କାମ, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆକାଶରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।
ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ୧୫୦% ମହଙ୍ଗା:
ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ (ଜେଟ୍ ଇନ୍ଧନ) ମୂଲ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏହା କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନୁହେଁ ବରଂ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି।
ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏହି ଗୁରୁତର ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବରଂ ଏହାକୁ ନୀରବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି।
ସରକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ, ଜେଟ୍ ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟ (JP-୧) – ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ ତାରିଖରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ୧୯୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧ ସୁଦ୍ଧା ଲିଟର ପ୍ରତି ୪୭୨ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
କେବଳ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧ ତାରିଖରେ ମୂଲ୍ୟ ୮୪ ଟଙ୍କା (ଅର୍ଥାତ୍ ୨୧.୬୫ ପ୍ରତିଶତ) ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବିମାନ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏତେ ଅଧିକ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି କ୍ଷତିର ବୋଝ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଟିକେଟ ଉପରେ ଲଦିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବିମାନ ଯାତ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବଜେଟ୍ ବାହାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରେ।
ପିଆଇଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କବର ଚେତାବନୀ:
ଏହି ବିଶାଳ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ PIA କନସୋର୍ଟିୟମ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆରିଫ୍ ହବିବ୍ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ‘ବୋଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍’ ସହିତ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର କ୍ଲିପ୍ରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜେଟ୍ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଏହିପରି ଆକାଶଛୁଆଁ ହେବା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ବିମାନ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ।
ହବିବଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଜାରି ରହେ ତେବେ ପିଆଇଏ ‘ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ’ ହେବ। ଏକ ଜାତୀୟ ପତାକା ବାହକ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଏପରି ବୟାନ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ସଙ୍କଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସେହି ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ଭଳି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଯାତ୍ରା ନିର୍ଭର କରନ୍ତି।
ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ:
ହଠାତ୍ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହେବା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ। ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉତ୍ତେଜନା ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଛି।
ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଏକ ବିଶାଳ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ପରିବେଶ ରହିଛି, ଯାହା ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣରେ ନିରନ୍ତର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।