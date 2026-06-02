ଲଢ଼ିବୁ କିମ୍ବା ମରିବୁ’, ବଙ୍ଗଳା ପୋଲିସକୁ ମମତାଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ; ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଦେଲେ ଧାରଣା
ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବଙ୍ଗଳାରେ ପୋଲିସ ଟିଏମସି (TMC) ନେତାମାନଙ୍କୁ ଧମକାଉଛି। କୋଲକାତା ପୋଲିସ ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଏହି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା।
WestBengal : ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ଭିତରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପରେ ରାଜନୈତିକ ପାରଦ ଚଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଟିଏମସିରେ ଭଙ୍ଗାଣ ଏବେ ସର୍ବସାଧାରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ କୋଲକାତାର ଏସ୍ପ୍ଲାନେଡ ସ୍ଥିତ Y-ଚ୍ୟାନେଲ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଅନେକ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।
‘ଲଢ଼ିବୁ କିମ୍ବା ମରିବୁ’: ବିଜେପିକୁ ମମତାଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
କୋଲକାତା ପୋଲିସ ସୋମବାର (୧ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬) ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇ ନଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଙ୍ଗଳାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଧାରଣାରେ ବସି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, “ବଙ୍ଗଳାରେ ପୋଲିସ ଟିଏମସି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଧମକାଉଛି। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲି, ସେମାନଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ମୋ ଦଳଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ବି।” ବିଜେପିକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଲଢ଼ିବୁ କିମ୍ବା ମରିବୁ।”
‘ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଫୋନ୍ କରି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଥିଲେ’: ମମତା ବାନାର୍ଜୀ
ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ମମତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ କେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ, ସେମାନେ ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ସାଂସଦଙ୍କ ଉପରେ ଜୀବନହାନିକର ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ କୌଣସି ସମର୍ଥନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, “ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନେକ ଥର ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ କଥା କେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜଣାଇ ନଥିଲି। ବିଜେପିକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହ ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃସମୟରେ ସହଯୋଗ କରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଫୋନ୍ ବି କରିଥିଲି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ହିଁ ରହିବି।”
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବିଜେପିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସେମାନେ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କୋଲକାତାରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନ ମିଳେ, ତେବେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିଯିବେ। ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦଳୀୟ ସାଂସଦ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।
ଦଳ ଭାଙ୍ଗିବା ନେଇ ମମତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରେ କହିଥିଲେ, “ପୋଲିସ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଏଠାରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିଯିବି। ଆମର ‘INDIA’ ମେଣ୍ଟର ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବଙ୍ଗଳାରେ FIR ଜରିଆରେ ଆମକୁ ହରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ୧୭୭ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି ଏବଂ EVM ହ୍ୟାକ୍ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଏହାର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ୧୩,୦୦୦ ଭୋଟରେ ଜିତୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଭୋଟ୍ ଗଣନା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବଳପୂର୍ବକ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା।”