ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ହାତରୁ ଯିବ କି ଅଧିନାୟକ ପଦ? କିଏ ହେବ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୟାପଟେନ୍? ଦୌଡ଼ରେ ଏହି ୩ ଖେଳାଳି
IPL 2026 : ଯଦି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇଦିଏ, ତେବେ କେଉଁ ୩ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନୂଆ କ୍ୟାପଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ?
ଯେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ (MI) ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ସହ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଟ୍ରେଡ୍ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ MI ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ନିଜର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲା। ମାତ୍ର ସେହି ସବୁ ଯୋଜନା ଏବେ ଫସର ଫାଟିଯାଇଛି, କାରଣ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୪ ଏବଂ ୨୦୨୫ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ IPL 2026 ରେ ମଧ୍ୟ ଦଳର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। କ୍ରମାଗତ ୩ଟି ଖରାପ ସିଜନ୍ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି MI ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଏ, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ୩ ଜଣ ଖେଳାଳି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇପାରିବେ।
୧. ତିଲକ ବର୍ମା
ଯଦି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ହଟାଯାଏ, ତେବେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଫେରାଇବା ବିକଳ୍ପ ଖୋଲା ରହିବ। କିନ୍ତୁ MI ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେ ଯୁବ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ତିଲକ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳର ପରିବେଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ତିଲକଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା କଥା ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ।
୨. ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା
ଏହା କହିବା ଭୁଲ୍ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେବାରେ IPL ର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସେ ୧୪ ବର୍ଷ ଧରି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁନିଆ ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିସାରିଛି। ୨୦୨୪-୨୫ BGT (ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି) ରେ ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପର୍ଥରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସେହି ମ୍ୟାଚକୁ ଭାରତ ୨୯୫ ରନରେ ଜିତିଥିଲା। ସେ କେବେ MI ର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁମରା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଖେଳକୁ ଭଲ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ନେତା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିବେ।
୩. ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କେବେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ରହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୩ଟି ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ଫର୍ମ ବହୁତ ଭଲ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଚମତ୍କାର ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ T20 ବିଶ୍ୱକପ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ୩୫ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ସେ ମୁମ୍ବାଇର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନାରେ ଫିଟ୍ ନହୋଇପାରନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ତିଲକ ବର୍ମା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ କୌଶଳ ଶିଖାଇ ପାରିବେ।